Дарио Срна: «Не думаю, что этот тренер справится»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, насколько сейчас сложно работать наставником «горняков».

«Если пригласить в «Шахтер» даже Гвардиолу, Моуринью или Клоппа, я не уверен, что он смог бы нормально справиться с такими условиями.

Это, по сути, вопрос ментальности. После матчей у нас бывают очень тяжелые переезды: например, после игры в еврокубках мы можем ехать на автобусе несколько часов в Польшу, затем пересаживаться на поезд и только под утро отправляться дальше в Киев. И уже на следующий день нужно тренироваться, а потом играть дерби.

Такие маршруты – это не единичный случай, это наша реальность уже несколько лет», – сказал Срна.