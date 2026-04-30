Дарио Срна: «Не думаю, что этот тренер справится»
Хорват – о сложностях работы тренером «Шахтера»
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, насколько сейчас сложно работать наставником «горняков».
«Если пригласить в «Шахтер» даже Гвардиолу, Моуринью или Клоппа, я не уверен, что он смог бы нормально справиться с такими условиями.
Это, по сути, вопрос ментальности. После матчей у нас бывают очень тяжелые переезды: например, после игры в еврокубках мы можем ехать на автобусе несколько часов в Польшу, затем пересаживаться на поезд и только под утро отправляться дальше в Киев. И уже на следующий день нужно тренироваться, а потом играть дерби.
Такие маршруты – это не единичный случай, это наша реальность уже несколько лет», – сказал Срна.
