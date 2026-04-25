  4. Дарио СРНА: «Зачем Челси заплатил за Мудрика столько денег?»
Дарио СРНА: «Зачем Челси заплатил за Мудрика столько денег?»

Спортдиректор «горняков» об украинском вингере

25 апреля 2026, 07:32 |
200
0
Дарио СРНА: «Зачем Челси заплатил за Мудрика столько денег?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортдиректор «Шахтера» Дарио Срна поделился своими мыслями об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

– Оглядываясь назад, какое у вас впечатление от перехода Михаила Мудрика в «Челси»?

– Многие говорили, что он не стоит этих денег. Это неправда. Зачем «Челси» заплатил за него так много? Зачем он был нужен «Арсеналу»? Зачем Мудрик был нужен всей Европе? Проблема в том, что он пришел в «Челси» в один из самых сложных периодов последних 25 лет.

Когда кто-то платит 70 миллионов евро, он ждет чудес, но футбол так не работает. Примеров много: Исак в «Ньюкасле», Грилиш – я мог бы перечислить много. Он еще молодой игрок. До «Челси» он сыграл, возможно, 10 или 12 матчей в Лиге чемпионов.

