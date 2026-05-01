  4. Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
01 мая 2026, 17:07 | Обновлено 01 мая 2026, 17:24
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества

Оказывается, вингера отстранили ещё в январе

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик получил официальное отстранение от Футбольной ассоциации Англии ещё в январе, однако общественность узнала об этом лишь через несколько месяцев.

По информации источника, о санкциях знал лишь узкий круг людей – окружение игрока и несколько представителей «Челси». В это время болельщики оставались в неведении.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

а типу він повинен був вийти в ЗМІ чи соцмережі і все розказати? 
навіть якщо винесли вердикт в січні, то замовчування цієї інформації влаштовувало і гравц, і клуб. і інстанції. То в чому проблема? 
основная интрига садилась Грачева Мишке на лицо или нет. От этого зависит решение присяжных
Было 2 извилины, одну потерял, когда качался в зале (чтобы силиконовую дуру кацапку на руках носить). Возникает вопрос, осталась ли вторая. Не факт
Все вірно зробив . Я навіть не хо знати яку саме.
Та це ж все міняє. 🙃 Чи ні? 🫪
Та кому він вже потрібен - цей регбіст барбітуратний 
