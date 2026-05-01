Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества

Украинский вингер Михаил Мудрик получил официальное отстранение от Футбольной ассоциации Англии ещё в январе, однако общественность узнала об этом лишь через несколько месяцев.

По информации источника, о санкциях знал лишь узкий круг людей – окружение игрока и несколько представителей «Челси». В это время болельщики оставались в неведении.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.