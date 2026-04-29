Фабрицио Романо выступил с заявлением после дисквалификации Мудрика

Журналист подтвердил, что игрок отстранен Футбольной ассоциацией Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Инсайдер Фабрицио Романо подтвердил, что Михаил Мудрик получил четырехлетнее отстранение от Футбольной ассоциации Англии.

«Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала вингера «Челси» Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Мудрик подал апелляцию в CAS, и рассмотрение дела продолжается. 4 года – это максимально возможное наказание, если это решение будет подтверждено», – отметил Романо.

Напомним, что в июне 2025 года Футбольная ассоциация Англии обвинила Михаила Мудрика в применении допинга – обе его пробы ранее показали положительный результат. С декабря 2024 года игрок официально отстранен от участия в футбольных соревнованиях.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
впаяли по полной
Мда, кто-то копает под Украину...
