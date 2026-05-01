Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера
Артем тепло поздравил Дарио Срну с Днем рождения
Легенда киевского Динамо Артем Милевский тепло обратился к легендарному защитнику донецкого Шахтера Дарио Срне, который сегодня, 1 мая, отмечает День рождения.
«С днем рождения, мой друг. Ты – настоящая легенда», – лаконично написал Милевский, поздравив Дарио.
Дарио – легенда «Шахтера». Как игрок выступал за команду в 2003-2018 годах, установил рекорд клуба по количеству матчей – 536, завоевал с «горняками» 26 трофеев. Сегодня Срна продолжает развивать «Шахтер» в должности спортивного директора.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя
Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале тысячника