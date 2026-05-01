Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера

Легенда киевского Динамо Артем Милевский тепло обратился к легендарному защитнику донецкого Шахтера Дарио Срне, который сегодня, 1 мая, отмечает День рождения.

«С днем ​​рождения, мой друг. Ты – настоящая легенда», – лаконично написал Милевский, поздравив Дарио.

Дарио – легенда «Шахтера». Как игрок выступал за команду в 2003-2018 годах, установил рекорд клуба по количеству матчей – 536, завоевал с «горняками» 26 трофеев. Сегодня Срна продолжает развивать «Шахтер» в должности спортивного директора.