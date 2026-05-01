  4. Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера
Милевский неожиданно обратился к легенде донецкого Шахтера

Артем тепло поздравил Дарио Срну с Днем рождения

Легенда киевского Динамо Артем Милевский тепло обратился к легендарному защитнику донецкого Шахтера Дарио Срне, который сегодня, 1 мая, отмечает День рождения.

«С днем ​​рождения, мой друг. Ты – настоящая легенда», – лаконично написал Милевский, поздравив Дарио.

Дарио – легенда «Шахтера». Как игрок выступал за команду в 2003-2018 годах, установил рекорд клуба по количеству матчей – 536, завоевал с «горняками» 26 трофеев. Сегодня Срна продолжает развивать «Шахтер» в должности спортивного директора.

По теме:
Дулуб назвал лучшего и худшего игроков Шахтера в матче с Пэлас
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Кварцяный обратился к Шахтеру после поражения в полуфинале Лиги конференций
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 17
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01 мая 2026, 00:45 71
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!

Марта в трех сетах сломила сопротивление экс-россиянки в полуфинале тысячника

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Паспортный кризис. В Нидерландах скандал – под угрозой результаты 133 игр
Футбол | 01.05.2026, 12:45
Паспортный кризис. В Нидерландах скандал – под угрозой результаты 133 игр
Паспортный кризис. В Нидерландах скандал – под угрозой результаты 133 игр
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
Футбол | 01.05.2026, 06:20
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 3
Другие виды
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 7
Бокс
