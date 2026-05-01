  4. Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
01 мая 2026, 10:14 | Обновлено 01 мая 2026, 10:41
207
2

Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения

Легендарному хорвату исполнилось 44 года

01 мая 2026, 10:14 | Обновлено 01 мая 2026, 10:41
207
2 Comments
Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Сегодня, 1 мая, свой день рождения отмечает легенда донецкого «Шахтера» Дарио Срна, которому исполнилось 44 года.

«Поздравляем Дарио с днем ​​рождения и желаем, прежде всего, мира и добра, крепкого здоровья и семейного счастья, осуществления всех футбольных амбиций и жизненных мечтаний, а также ярких и важных побед, новых титулов и трофеев, больших достижений вместе с «Шахтером».

Дарио – легенда «Шахтера». Как игрок выступал за команду в 2003-2018 годах, установил рекорд клуба по количеству матчей – 536, завоевал с «горняками» 26 трофеев. Сейчас Срна продолжает развивать «Шахтер» в должности спортивного директора.

Футболисты «Шахтера» не смогли подарить легенде клуба победу над Кристал Пелас в первом полуфинальном матче Лиги конференций, уступив английскому клубу (1:3).

Ответный матч между «Кристал Пелас» и «Шахтером» состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»
ТУРАН: «Если люди могут продолжать свою жизнь, то мы можем играть в футбол»

Главный тренер Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Кристал Пэлас (1:3)

Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением

Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Известна позиция Украины в таблице коэффициентов после поражения Шахтера
Известна позиция Украины в таблице коэффициентов после поражения Шахтера
Яка команда, такі "легенди!"
Вообще столько не живут такие как Срна. Здоровья. И чтоб каждый год ,по его словам, шахтер был лучше всех в европе.
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
