Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения
Легендарному хорвату исполнилось 44 года
Сегодня, 1 мая, свой день рождения отмечает легенда донецкого «Шахтера» Дарио Срна, которому исполнилось 44 года.
«Поздравляем Дарио с днем рождения и желаем, прежде всего, мира и добра, крепкого здоровья и семейного счастья, осуществления всех футбольных амбиций и жизненных мечтаний, а также ярких и важных побед, новых титулов и трофеев, больших достижений вместе с «Шахтером».
Дарио – легенда «Шахтера». Как игрок выступал за команду в 2003-2018 годах, установил рекорд клуба по количеству матчей – 536, завоевал с «горняками» 26 трофеев. Сейчас Срна продолжает развивать «Шахтер» в должности спортивного директора.
Футболисты «Шахтера» не смогли подарить легенде клуба победу над Кристал Пелас в первом полуфинальном матче Лиги конференций, уступив английскому клубу (1:3).
Ответный матч между «Кристал Пелас» и «Шахтером» состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
