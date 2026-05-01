Остался без подарка. Дарио Срна отмечает День рождения

Сегодня, 1 мая, свой день рождения отмечает легенда донецкого «Шахтера» Дарио Срна, которому исполнилось 44 года.

«Поздравляем Дарио с днем ​​рождения и желаем, прежде всего, мира и добра, крепкого здоровья и семейного счастья, осуществления всех футбольных амбиций и жизненных мечтаний, а также ярких и важных побед, новых титулов и трофеев, больших достижений вместе с «Шахтером».

Дарио – легенда «Шахтера». Как игрок выступал за команду в 2003-2018 годах, установил рекорд клуба по количеству матчей – 536, завоевал с «горняками» 26 трофеев. Сейчас Срна продолжает развивать «Шахтер» в должности спортивного директора.

Футболисты «Шахтера» не смогли подарить легенде клуба победу над Кристал Пелас в первом полуфинальном матче Лиги конференций, уступив английскому клубу (1:3).

Ответный матч между «Кристал Пелас» и «Шахтером» состоится в четверг, 7 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.