  Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
30 апреля 2026, 23:48 | Обновлено 30 апреля 2026, 23:49
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением

Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что клуб хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на финал Лиги конференций, если украинский клуб туда пробьется.

«Если мы выйдем в финал Лиги конференций, то пригласим президента Владимира Зеленского быть нашим гостем на игре в Лейпциге», – сказал Срна.

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в немецком городе Лейпциг на стадионе «Ред Булл Арена».

Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна поделился мыслями об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

Комментарии 5
Не кажи "гоп", поки не перескочив...
Два дебіла.
Туран повністю програв тактично Глосснеру, хоча контратакуючу тактику англійців можна було легко передбачити і підготовитись відповідно...
Та він в казку потрапив !?  Чи забув де він знаходиться і що у нас війна!? Зараз Верховному Головнокомандуючому якраз до футболу. Запросиш його на Донбас-Арену після війни.  
Перерубився Даріо.
