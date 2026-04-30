Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Клуб хочет пригласить президента Украины на финал Лиги конференций, если клуб туда выйдет
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что клуб хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на финал Лиги конференций, если украинский клуб туда пробьется.
«Если мы выйдем в финал Лиги конференций, то пригласим президента Владимира Зеленского быть нашим гостем на игре в Лейпциге», – сказал Срна.
Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в немецком городе Лейпциг на стадионе «Ред Булл Арена».
Ранее спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна поделился мыслями об украинском вингере «Челси» Михаиле Мудрике.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
