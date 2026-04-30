Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что клуб хочет пригласить президента Украины Владимира Зеленского на финал Лиги конференций, если украинский клуб туда пробьется.

«Если мы выйдем в финал Лиги конференций, то пригласим президента Владимира Зеленского быть нашим гостем на игре в Лейпциге», – сказал Срна.

Финал Лиги конференций пройдет 27 мая в немецком городе Лейпциг на стадионе «Ред Булл Арена».

