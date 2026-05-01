Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Герой Кристал Пэласа оценил Шахтер после победы в полуфинале ЛК
Лига конференций
01 мая 2026, 10:31 | Обновлено 01 мая 2026, 10:47
305
0

Getty Images/Global Images Ukraine. Даити Камада

Японский футболист клуба «Кристал Пэлас» – Даити Камада – высказался о первом матче против донецкого «Шахтера» в 1/2 финала Лиги конференций.

«Орлы» обыграли «горняков» на выезде со счетом 3:1, а Камада отметился в матче голом и результативной передачей.

«Да, моя левая нога иногда работает очень хорошо. Сегодня был именно такой день! В нашей системе я играю на позиции «шестерки», поэтому у меня не так много шансов, но сегодня такая возможность появилась, и наконец я смог забить.

Считаю, что это очень важная победа для нас. К тому же сегодня я забил и отдал результативную передачу, так что для меня это отличный матч – и для команды он тоже был очень удачным.

«Шахтер»? Честно говоря, они играют очень хорошо. У них много сильных атакующих игроков.

Этот матч похож на игру с «Астон Виллой» в прошлом сезоне. Тогда мы знали, что наша тактика хорошо работает против таких команд и что мы получим свои шансы. Так и произошло – мы создали много моментов и сегодня забили три гола».

Матч-ответ? Это будет очень захватывающий матч для болельщиков, атмосфера будет невероятной. Но следующая игра – против «Борнмута», поэтому нам нужно сосредоточиться именно на ней, а уже потом думать о следующей неделе и Лиге конференций», – заявил Камада.

По теме:
Легионер из АПЛ. Шахтер получит мощное усиление
Шахтер обратился к фанатам после поражения от Кристал Пэлас в ЛК
Стало известно, сколько болельщиков посетило матч Шахтер – Кристал Пэлас
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер Даити Камада
Андрей Витренко Источник: ФК Кристал Пэлас
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Футбол | 01 мая 2026, 10:01 8
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность

Михаил получил четырехлетнюю дисквалификацию

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01 мая 2026, 08:23 9
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве с Нидерландами

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова
Футбол | 01.05.2026, 10:26
Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова
Источник: известный клуб готовит трансфер Цыганкова
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01.05.2026, 06:02
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 37
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 14
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем