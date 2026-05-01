Герой Кристал Пэласа оценил Шахтер после победы в полуфинале ЛК

Японский футболист клуба «Кристал Пэлас» – Даити Камада – высказался о первом матче против донецкого «Шахтера» в 1/2 финала Лиги конференций.

«Орлы» обыграли «горняков» на выезде со счетом 3:1, а Камада отметился в матче голом и результативной передачей.

«Да, моя левая нога иногда работает очень хорошо. Сегодня был именно такой день! В нашей системе я играю на позиции «шестерки», поэтому у меня не так много шансов, но сегодня такая возможность появилась, и наконец я смог забить.

Считаю, что это очень важная победа для нас. К тому же сегодня я забил и отдал результативную передачу, так что для меня это отличный матч – и для команды он тоже был очень удачным.

«Шахтер»? Честно говоря, они играют очень хорошо. У них много сильных атакующих игроков.

Этот матч похож на игру с «Астон Виллой» в прошлом сезоне. Тогда мы знали, что наша тактика хорошо работает против таких команд и что мы получим свои шансы. Так и произошло – мы создали много моментов и сегодня забили три гола».

Матч-ответ? Это будет очень захватывающий матч для болельщиков, атмосфера будет невероятной. Но следующая игра – против «Борнмута», поэтому нам нужно сосредоточиться именно на ней, а уже потом думать о следующей неделе и Лиге конференций», – заявил Камада.