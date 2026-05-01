ОЧЕРЕТЬКО: «Это не приговор, поедем в Лондон с хорошим настроением»

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько оценил шансы своей команды на выход в финал Лиги конференций после вчерашнего матча с «Кристал Пэлас» (1:3).

Игрок считает, что решающую роль в поединке сыграли мелкие детали. Впрочем, он надеется, что команда подробно проанализирует собственные ошибки и сделает правильные выводы перед поездкой в Лондон.

«Мы играли в свой футбол, несмотря на то, что уже проигрывали 0:1. Мой гол? Отличная подача. Повезло, что я там оказался. «Кристал Пэлас» стал более агрессивным после того, как пропустил? Там, где мы должны были сразу встречать их, мы давали им сантиметры, и это все решило. Является ли это приговором для «Шахтера»? Нет, поедем в Лондон с хорошим настроением и будем двигаться дальше. Мы просто так не сдаемся», – сказал Очеретько.

Ответный матч запланирован на 7 мая. Начало встречи – в 22:00.