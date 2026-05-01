Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОЧЕРЕТЬКО: «Это не приговор, поедем в Лондон с хорошим настроением»
Лига конференций
1

1 Comments
ОЧЕРЕТЬКО: «Это не приговор, поедем в Лондон с хорошим настроением»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Очеретько

Полузащитник «Шахтера» Олег Очеретько оценил шансы своей команды на выход в финал Лиги конференций после вчерашнего матча с «Кристал Пэлас» (1:3).

Игрок считает, что решающую роль в поединке сыграли мелкие детали. Впрочем, он надеется, что команда подробно проанализирует собственные ошибки и сделает правильные выводы перед поездкой в Лондон.

«Мы играли в свой футбол, несмотря на то, что уже проигрывали 0:1. Мой гол? Отличная подача. Повезло, что я там оказался. «Кристал Пэлас» стал более агрессивным после того, как пропустил? Там, где мы должны были сразу встречать их, мы давали им сантиметры, и это все решило. Является ли это приговором для «Шахтера»? Нет, поедем в Лондон с хорошим настроением и будем двигаться дальше. Мы просто так не сдаемся», – сказал Очеретько.

Ответный матч запланирован на 7 мая. Начало встречи – в 22:00.

Олег Очеретько Шахтер Донецк Кристал Пэлас Шахтер - Кристал Пэлас Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Там Кудрівки  не буде.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем