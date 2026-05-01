Известна позиция Украины в таблице коэффициентов после поражения Шахтера

В четверг, 30 апреля, состоялся полуфинальный матч Лиги конференций, в котором встретились донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас». Подопечные Арды Турана потерпели поражение со счетом 1:3.

Украина сохранила 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА в нынешней кампании, которая будет определять представительство стран в еврокубках сезона 2027/28.

Из-за неудачи «Шахтера» в противостоянии с английским клубом Украина не сможет улучшить нынешние позиции, потеряв возможность подняться на 22-е место – набранных баллов (25,912) недостаточно, чтобы иметь шансы обойти Венгрию по итогам этого сезона.

Однако, победа донецкого клуба во втором матче, который состоится в Лондоне, позволит улучшить стартовые условия в сезоне 2026/27. Успех «Шахтера» в ответной игре позволит Украине подняться на 22-е место в пересчете на будущий еврокубковый цикл.

Речь идет о победе в одном матче – даже вылет в полуфинале Лиги конференций (при успешном результате в Лондоне) поможет украинской ассоциации обойти Хорватию на старте нового сезона.

Позиция, которую на данный момент занимает Украина, позволяет стартовать в еврокубках со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2027/28 (при условии, что не будет снята дисквалификация с российских команд).

Вицечемпион Украинской Премьер-лиги или победитель Кубка будет начинать свой путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Второе/третье или третье/четвертое места элитного дивизиона – второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Таблица коэффициентов УЕФА на старте сезона 2026/27

(Украина может обойти Хорватию в случае одной победы Шахтера – над Кристал Пэлас)