ФОТО. Первый матч 1/2 финала ЛК. Как это было: Шахтер уступил Кристал Пэлас

30 апреля донецкий Шахтер потерпел поражение от английской команды Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26.

Поединок прошел на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу орлов.

Единственный гол в составе горняков забил Олег Очеретько. У лондонского коллектива отличились Исмаила Сарр, Даичи Камада и Йорген Странд Ларсен.

Ответная игра между Кристал Пэлас и Шахтером состоится 7 мая на арене Селхерст Парк в Лондоне, столице Англии.

Победитель противостояния в финале третьего по силе еврокубка поборется либо с Райо Вальекано, либо со Страсбургом.

Лига конференций 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 30 апреля

Шахтер (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3

Голы: Очеретько, 47 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

