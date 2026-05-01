ФОТО. Первый матч 1/2 финала ЛК. Как это было: Шахтер уступил Кристал Пэлас
Смотрите фотогалерею первого поединка 1/2 финала Лиги конференций 2025/26
30 апреля донецкий Шахтер потерпел поражение от английской команды Кристал Пэлас в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона 2025/26.
Поединок прошел на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу орлов.
Единственный гол в составе горняков забил Олег Очеретько. У лондонского коллектива отличились Исмаила Сарр, Даичи Камада и Йорген Странд Ларсен.
Ответная игра между Кристал Пэлас и Шахтером состоится 7 мая на арене Селхерст Парк в Лондоне, столице Англии.
Победитель противостояния в финале третьего по силе еврокубка поборется либо с Райо Вальекано, либо со Страсбургом.
Лига конференций 2025/26. 1/2 финала
Первый матч. 30 апреля
Шахтер (Украина) – Кристал Пэлас (Англия) – 1:3
Голы: Очеретько, 47 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84
