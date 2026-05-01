Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Наконец-то встретились. Лунин с женой снова посетили матч Костюк
WTA
01 мая 2026, 04:27 | Обновлено 01 мая 2026, 04:40
ФОТО. Наконец-то встретились. Лунин с женой снова посетили матч Костюк

Андрей и Анастасия побывали на полуфинальном матче Марты в Мадриде против Потаповой

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин вместе с женой Анастасией на матче Марты Костюк против Анастасии Потаповой

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин и его жена Анастасия (Томазова) снова посетили матч украинской теннисистки Марты Костюк на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

30 апреля Андрей и Анастасия наблюдали за победой Марты над экс-россиянкой Анастасией Потаповой (Австрия) в полуфинале тысячника – 6:2, 1:6, 6:2.

Лунин с женой побывали уже на третьем подряд поединке Костюк. Андрей и Анастасия также присутствовали на стадионе во время игр Марты с Кэти Макнелли и Линдой Носковой.

После завершения матча Андрей и Анастасия наконец-то встретились с Мартой. В подтрибунном помещении они познакомились друг с другом, пожали руки, а Костюк поблагодарила своих фанатов за то, что подождали.

В финале Мадрида Костюк встретится с Миррой Андреевой. Поединок состоится 2 апреля. Присутствие Лунина пока что под вопросом, ведь уже 3 числа Андрей вместе с Реалом сыграет выездной поединок против Эспаньола.

ФОТО. Лунин с женой посетили матч Костюк против Потаповой

ВИДЕО. Лунин с женой встретились с Костюк после ее победы над Потаповой

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лунин с Костюк была б отличная пара. 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем