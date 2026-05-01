ФОТО. Наконец-то встретились. Лунин с женой снова посетили матч Костюк

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин и его жена Анастасия (Томазова) снова посетили матч украинской теннисистки Марты Костюк на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

30 апреля Андрей и Анастасия наблюдали за победой Марты над экс-россиянкой Анастасией Потаповой (Австрия) в полуфинале тысячника – 6:2, 1:6, 6:2.

Лунин с женой побывали уже на третьем подряд поединке Костюк. Андрей и Анастасия также присутствовали на стадионе во время игр Марты с Кэти Макнелли и Линдой Носковой.

После завершения матча Андрей и Анастасия наконец-то встретились с Мартой. В подтрибунном помещении они познакомились друг с другом, пожали руки, а Костюк поблагодарила своих фанатов за то, что подождали.

В финале Мадрида Костюк встретится с Миррой Андреевой. Поединок состоится 2 апреля. Присутствие Лунина пока что под вопросом, ведь уже 3 числа Андрей вместе с Реалом сыграет выездной поединок против Эспаньола.

ФОТО. Лунин с женой посетили матч Костюк против Потаповой

Getty Images/Global Images Ukraine

ВИДЕО. Лунин с женой встретились с Костюк после ее победы над Потаповой