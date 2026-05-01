Арда Туран объяснил поражение Шахтера от Кристал Пэлас

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран прокомментировал поражение его подопечных от «Кристал Пэлас» (1:3) в полуфинальном поединке Лиги конференций:

– Быстрый пропущенный гол – это из-за того, что команда перенастроилась, или, наоборот, немного недонастроилась к началу этого матча?

– Прежде всего, хочу поблагодарить наших болельщиков за то, что они создали сегодня невероятную, потрясающую атмосферу, за то, что они заполнили стадион. Это то, что сделало меня чрезвычайно счастливым сегодня.

Что касается гола. По моему убеждению, это неуважительно говорить, что ребята как-то недостаточно настроились. У них была полная настройка – просто не повезло в конкретном эпизоде.

Что касается того, как мы продемонстрировали себя на поле, нашей комбинационной игры, того видения игры, которое мы пропагандируем – я полностью доволен.

Мы могли бы добавить немного ритма, чтобы быстрее продвигать мяч и быстрее находить партнеров в свободных пространствах. Также где-то немного недоработали, собственно, на тех контратаках, которые и привели к пропущенным голам.

Однако, это также опыт, и сегодня мы показали очень большую надежду на будущее. Как я подчеркиваю, мы всегда вместе, как в поражениях, так и в победах.

– О том, как «Кристал Пэлес» оборонялся. У вас было очень много ударов, гораздо больше, чем у соперника. Команда низко опускалась, в целом качественно располагалась. Возможно, пространство было для того, чтобы располагаться игрокам, но они перекрывали эти линии передач на ваших футболистов.

– Да, мы создали много моментов в атаке. «Кристал Пэлас» сыграл против нас так, как он обычно играет в матчах против «Манчестер Сити», «Арсенала» и других топ-соперников из АПЛ.

Я сразу же подчеркнул своим игрокам на предматчевой установке, чтобы они не чувствовали себя комфортно, когда будут часто владеть мячом, поскольку «Кристал Пэлес» наиболее уверенно чувствует себя именно в таких ситуациях, выжидая ошибки соперника.

Для нас самым важным в этом матче была удачная реализация моментов 1 на 1 и атак за спину соперников. Здесь, к сожалению для нас, наш соперник оказался сегодня лучше, однако во всех остальных аспектах я убежден, что мы продемонстрировали свое качество, провели это противостояние на высоком уровне.

Сегодня матч можно охарактеризовать как противостояние команды с большим количеством игроков, представляющих различные национальные сборные, и команды, в которой очень много молодых талантов, которые сегодня точно продемонстрировали большую надежду на будущее.

Да, у нас были шансы. К сожалению, мы не были достаточно внимательны в тех моментах, когда пропустили голы. На таком уровне это недопустимая роскошь, поэтому сегодня мы за это поплатились. Однако мы приобрели бесценный опыт, который точно останется с нами на будущее и позволит строить фундамент для великой команды.

– Что касается моментов с пропущенными мячами. Речь идет об индивидуальных ошибках или в целом об организации команды?

– Конечно, имели место и то, и другое. Да, мы допустили конкретные ошибки именно в контратакующей обороне. Вместе с тем, соперник максимально качественно ими воспользовался.

Важно отметить, что у нас также не хватает тренировок. Мы, банально, в силу сложившихся обстоятельств не можем организовать полноценный тренировочный процесс – такой, каким он должен быть в обычном понимании этого слова.

И когда вы встречаетесь с командой, представляющей высший уровень мирового футбола, конечно, это оказывает влияние на игру, поскольку для нашего футбола, которому мы следуем, требуется очень много повторений.

К сожалению, в силу нашего нетрадиционного тренировочного процесса, мы просто физически не можем так часто отрабатывать и повторять наши наработки.

Поэтому сегодня мои игроки продемонстрировали максимум, как они всегда его демонстрируют, и я могу только им за это поблагодарить. Несмотря на те ошибки, которые решили судьбу противостояния, я полностью доволен тем, как они отдавались и как они следовали моим указаниям

Ответный матч состоится 7 мая в Лондоне.