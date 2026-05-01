Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ассист дисквалифицированного. Райо обыграл Страсбург в первом полуфинале ЛК
Лига конференций
Райо Вальекано
30.04.2026 22:00 – FT 1 : 0
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
01 мая 2026, 00:07 | Обновлено 01 мая 2026, 00:09
296
0

Ассист дисквалифицированного. Райо обыграл Страсбург в первом полуфинале ЛК

Матч завершился со счетом 1:0

296
0
Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами Райо Вальекано (Испания) и Страсбург (Франция).

Поединок прошел на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на единственный гол в матче отдал нападающий Иси Паласон, которого в этот же день дисквалифицировали на 7 матчей внутренних испанских турниров за оскорбление главного арбитра.

Ответный матч состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

Лига конференций 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 30 апреля

Райо Вальекано – Страсбург – 1:0

Гол: Алемао, 54

Видеообзор

Фото матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

54’
ГОЛ ! Мяч забил Алемао (Райо Вальекано), асcист Иси Паласон.
По теме:
Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером
ФОТО. Не заслужили проиграть? Статистика матча Шахтер – Кристал Пэлас
Брага – Фрайбург – 2:1. Победа в компенсированное время. Видеообзор матча
Иси Паласон Райо Вальекано Страсбург Лига конференций видео голов и обзор фото
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 30 апреля 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30 апреля 2026, 07:35 17
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины

Тренер заявил, что готов возглавить команду

Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 18:48
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Милевский объяснил, почему Шахтер пропустил второй гол от Кристал Пэлас
Футбол | 01.05.2026, 01:12
Милевский объяснил, почему Шахтер пропустил второй гол от Кристал Пэлас
Милевский объяснил, почему Шахтер пропустил второй гол от Кристал Пэлас
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
Усик разочаровал чемпиона мира своим поступком
29.04.2026, 03:02
Бокс
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем