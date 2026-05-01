Ассист дисквалифицированного. Райо обыграл Страсбург в первом полуфинале ЛК
30 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами Райо Вальекано (Испания) и Страсбург (Франция).
Поединок прошел на стадионе «Эстадио де Вальекас» в Мадриде и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Ассист на единственный гол в матче отдал нападающий Иси Паласон, которого в этот же день дисквалифицировали на 7 матчей внутренних испанских турниров за оскорбление главного арбитра.
Ответный матч состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.
Лига конференций 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 30 апреля
Райо Вальекано – Страсбург – 1:0
Гол: Алемао, 54
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Тренер заявил, что готов возглавить команду