30 апреля на Эстадио де Вальекас пройдет первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором Райо Вальекано встретится со Страсбургом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда очень скромна, но все же имеет заслуженную репутацию самобытного и крепкого коллектива. Но все же в прошлом сезоне она удивила результатом, пусть и для восьмого места хватило и 52 очка - при том, что столько же было и у Осасуны. Сейчас, кстати, повторить подобное не получится, ни по набранным баллам, ни по позициям. Но, с другой стороны, и угрозы вылета в Сегунду нет: с 39 очками сейчас идут на одиннадцатой позиции.

Итог 2024/2055 стал пропуском в Лигу конференций. Начинали испанцы еще летом, справившись с Неманом. Дальше было четыре победы и тринадцать очков. Отправившись за счет этого в 1/8 финала напрямую, уверенно прошли Самсунспор. А потом обыграли и АЕК, хотя после 3:0 дома уступили на тоненького в Афинах, 1:3.

Страсбург

Клуб достался пару лет назад тем же американским инвесторам, что контролируют и Челси. Так что этот проект используется как некий полигон для игроков. Впрочем, это не мешает добиваться успеха. В прошлом сезоне он даже набрал столько же очков, сколько и куда более статусный Лион, оказавшись ниже только по дополнительным показателям - некий антипод для Райо. Сейчас, даже потеряв Росеньора, столь недолго в 2026-м поработавшего в Лондоне, получается неплохо. Правда, в кубке все закончилось поражением в полуфинале скромной Ницце. А в чемпионате пока что удается идти только на восьмой позиции.

Зато в Лиге Европы французы хороши. Именно они были лучшими в основном раунде (хотя Брондбю перед этим выбили в один гол, выиграв 3-2 на выезде после нулевой ничьей дома) - пять побед при ничьей с Ягеллонией. А вот в плей-офф уже было непросто: Риеку минимально обыгрывали в Хорватии, после чего была только ничья на своем поле, а с Майнцем зато устроили разгром после 0:2 в Германии.

Статистика личных встреч

Клубы фактически дебютируют в турнире в этом сезоне, так что не удивительно, что они сыграют впервые.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.16 для Райо Вальекано и 3.62 для Страсбурга.

Букмекерские конторы склонны верить в успех Иньиго Переса и его подопечных. Но их соперник тоже хорош - ставим на оба забьют (коэффициент - 1,8).