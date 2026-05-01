  4. Милевский объяснил, почему Шахтер пропустил второй гол от Кристал Пэлас
01 мая 2026, 01:12
Милевский объяснил, почему Шахтер пропустил второй гол от Кристал Пэлас

Никто не играл с Камадой

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал второй пропущенный гол донецкого «Шахтера» в первом полуфинальном матче Лиги конференций сезона 2025/26 против лондонского «Кристал Пэлас» (1:3):

«Аут чувак бросает на 100 метров. «Кристал Пэлас» после второго гола сразу сел в автобус? А что им делать? 2:1 для них – это топовый результат. Кто играл с японцем (автором гола Даити Камадой – прим.)? Никто».

После забитого мяча японский полузащитник Даити Камада добавил к своему активу еще и голевую передачу на третий забитый мяч.

По теме:
Тренер Кристал Пэлас объяснил победу его команды над Шахтером
ФОТО. Не заслужили проиграть? Статистика матча Шахтер – Кристал Пэлас
ОЧЕРЕТЬКО: «Да, это было отрепетировано»
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 30 апреля 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 20:50 26
Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас

Первый полуфинал Лиги конференций стартует уже в 22:00 по киевскому времени

Суркис отреагировал на то, что Нещерет пропустил пять голов от Кривбасса
Футбол | 01.05.2026, 01:32
Суркис отреагировал на то, что Нещерет пропустил пять голов от Кривбасса
Суркис отреагировал на то, что Нещерет пропустил пять голов от Кривбасса
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 18:48
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 17
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 15
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 22
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 25
Теннис
