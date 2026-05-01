Милевский объяснил, почему Шахтер пропустил второй гол от Кристал Пэлас

Бывший нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский прокомментировал второй пропущенный гол донецкого «Шахтера» в первом полуфинальном матче Лиги конференций сезона 2025/26 против лондонского «Кристал Пэлас» (1:3):

«Аут чувак бросает на 100 метров. «Кристал Пэлас» после второго гола сразу сел в автобус? А что им делать? 2:1 для них – это топовый результат. Кто играл с японцем (автором гола Даити Камадой – прим.)? Никто».

После забитого мяча японский полузащитник Даити Камада добавил к своему активу еще и голевую передачу на третий забитый мяч.