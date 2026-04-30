Звезда Шахтера может покинуть клуб. На него нацелились в АПЛ
Алиссон Сантана привлекает внимание «Галатасарая» и «Сандерленда»
Бразильский вингер донецкого «Шахтера» Алиссон Сантана привлекает внимание двух европейских клубов. Об этом сообщает TransferFeed.
По информации источника, 20-летний футболист попал на радары английского «Сандерленда» и турецкого «Галатасарая».
В текущем сезоне на счету Алиссона Сантаны 25 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться семью забитыми мячами и десятью голевыми передачами. Веб-портал Traefrmarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что два топ-клуба нацелились на форварда «Шахтера».
