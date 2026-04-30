30 апреля 2026, 17:05
Два топ-клуба нацелились на форварда Шахтера. Скауты смотрели его игру

«Боруссия» Дортмунд следит за Лукой Мейреллишем и Кауаном Элиасом

Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Мейреллиш

Бразильский форвард «Шахтера» Лука Мейреллиш привлекает внимание дортмундской «Боруссии» и РБ Лейпциг. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, скауты двух топ-клубов чемпионата Германии следили за игрой 19-летнего футболиста, который присоединился к «горнякам» летом 2025 года за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Луки Мейреллиша 25 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее Мирон Маркевич поделился ожиданиями от матча между «Шахтером» и «Кристал Пэлас».

По теме:
«Шахтеру нужно это учитывать». Маркевич – о матче горняков с Кристал Пэлас
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Легионер Шахтера: «Было очень страшно. Никто не знает, что произойдет»
Даниил Кирияка Источник: TransferFeed
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Теннис | 29 апреля 2026, 22:37 62
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000 в столице Испании

ВИДЕО. Определен лучший игрок первых полуфиналов Лиги чемпионов
Футбол | 30 апреля 2026, 16:59 0
ВИДЕО. Определен лучший игрок первых полуфиналов Лиги чемпионов
ВИДЕО. Определен лучший игрок первых полуфиналов Лиги чемпионов

Приз получил Усман Дембеле

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 12:48
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30.04.2026, 09:18
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Популярные новости
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 101
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
