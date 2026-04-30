Два топ-клуба нацелились на форварда Шахтера. Скауты смотрели его игру

Бразильский форвард «Шахтера» Лука Мейреллиш привлекает внимание дортмундской «Боруссии» и РБ Лейпциг. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, скауты двух топ-клубов чемпионата Германии следили за игрой 19-летнего футболиста, который присоединился к «горнякам» летом 2025 года за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Луки Мейреллиша 25 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться десятью забитыми мячами и двумя ассистами.

