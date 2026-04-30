«Шахтеру нужно это учитывать». Маркевич – о матче горняков с Кристал Пэлас

Украинский специалист Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций между «Шахтером» и «Кристал Пэлас»:

– Мирон Богданович, на данный момент, это главный матч сезона для «Шахтера»?

– Безусловно. Матч для «горняков» будет очень сложным. Это не АЗ. Многое еще будет зависеть от того, какой состав на этом поединок сможет выставить Арда Туран. Читал, что под вопросом участие в матче Дмитрия Ризныка, Педро Энрике, Марлона Гомеса. А это основные исполнители. Без этих футболистов потенциал «Шахтера» немного ослабнет. Будем надеяться, что все игроки будут готовы.

Трудно сказать, какие сейчас кадровые проблемы есть у «Кристал Пэлас», но то, что они на это противостояние будут серьезно настроены, в этом я не сомневаюсь. В чемпионате им уже ничего не нужно, они не вылетят, поэтому все их мысли будут связаны с победой в Лиге конференций. Это «горнякам» нужно учитывать при подготовке к игре.

– Шансы на выход в финал турнира равны?

– В целом, да. Я бы пока отдал небольшое преимущество «Шахтеру» перед первым матчем, так как англичане играют на выезде. Но если говорить о двухматчевом противостоянии, то шансы я расцениваю, как 50 на 50.