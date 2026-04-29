Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ
Завтра, 30 апреля в рамках Лиги конференций «Шахтер» проведет первый полуфинальный матч против «Кристал Пэлас». О шансах украинской команды в этом поединке сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич.
– Мирон Богданович, на данный момент, это главный матч сезона для «Шахтера»?
– Безусловно. Матч для «горняков» будет очень сложным. Это не АЗ. Многое еще будет зависеть от того, какой состав на этом поединок сможет выставить Арда Туран. Читал, что под вопросом участие в матче Дмитрия Ризныка, Педро Энрике, Марлона Гомеса. А это основные исполнители. Без этих футболистов потенциал «Шахтера» немного ослабнет. Будем надеяться, что все игроки будут готовы.
Трудно сказать, какие сейчас кадровые проблемы есть у «Кристал Пэлас», но то, что они на это противостояние будут серьезно настроены, в этом я не сомневаюсь. В чемпионате им уже ничего не нужно, они не вылетят, поэтому все их мысли будут связаны с победой в Лиге конференций. Это «горнякам» нужно учитывать при подготовке к игре.
– Шансы на выход в финал турнира равны?
– В целом, да. Я бы пока отдал небольшое преимущество «Шахтеру» перед первым матчем, так как англичане играют на выезде. Но если говорить о двухматчевом противостоянии, то шансы я расцениваю, как 50 на 50.
– А есть ли фаворит среди всех оставшихся команд в Лиге конференций?
– Нет. «Райо Вальекано» и «Страсбург» – серьезные противники, но не такого калибра, как «ПСЖ» или «Бавария» (улыбается). Все полуфиналисты имеют одинаковые шансы на победу в этом турнире.
– Попробуйте спрогнозировать итоговый результат первого раунда противостояния «Шахтер» – «Кристал Пэлас»?
– Повторюсь, что это будет непростая игра для подопечных Арды Турана. Но надеюсь и верю, что украинская команда выиграет в один мяч. Счет? 2:1.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин летом покинет клуб
Дин Хендерсон заявил, что его команде нечего терять
