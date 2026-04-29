  4. Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
29 апреля 2026
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Завтра, 30 апреля в рамках Лиги конференций «Шахтер» проведет первый полуфинальный матч против «Кристал Пэлас». О шансах украинской команды в этом поединке сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный отечественный наставник Мирон Маркевич.

– Мирон Богданович, на данный момент, это главный матч сезона для «Шахтера»?
– Безусловно. Матч для «горняков» будет очень сложным. Это не АЗ. Многое еще будет зависеть от того, какой состав на этом поединок сможет выставить Арда Туран. Читал, что под вопросом участие в матче Дмитрия Ризныка, Педро Энрике, Марлона Гомеса. А это основные исполнители. Без этих футболистов потенциал «Шахтера» немного ослабнет. Будем надеяться, что все игроки будут готовы.

Трудно сказать, какие сейчас кадровые проблемы есть у «Кристал Пэлас», но то, что они на это противостояние будут серьезно настроены, в этом я не сомневаюсь. В чемпионате им уже ничего не нужно, они не вылетят, поэтому все их мысли будут связаны с победой в Лиге конференций. Это «горнякам» нужно учитывать при подготовке к игре.

– Шансы на выход в финал турнира равны?
– В целом, да. Я бы пока отдал небольшое преимущество «Шахтеру» перед первым матчем, так как англичане играют на выезде. Но если говорить о двухматчевом противостоянии, то шансы я расцениваю, как 50 на 50.

– А есть ли фаворит среди всех оставшихся команд в Лиге конференций?
– Нет. «Райо Вальекано» и «Страсбург» – серьезные противники, но не такого калибра, как «ПСЖ» или «Бавария» (улыбается). Все полуфиналисты имеют одинаковые шансы на победу в этом турнире.

– Попробуйте спрогнозировать итоговый результат первого раунда противостояния «Шахтер» – «Кристал Пэлас»?
– Повторюсь, что это будет непростая игра для подопечных Арды Турана. Но надеюсь и верю, что украинская команда выиграет в один мяч. Счет? 2:1.

По теме:
Педриньо назвал фактор, который делает Шахтер великим клубом
Экс-защитник сборной Украины рассказал, что может помочь Шахтеру в ЛК
Минус еще один игрок у ПСЖ. Вратарь травмировался, не выходя на поле
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29 апреля 2026, 07:50 17
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена

Анатолий Трубин летом покинет клуб

Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Футбол | 29 апреля 2026, 19:38 0
Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»
Вратарь Кристал Пэлас: «Победа над киевским Динамо – особенный вечер»

Дин Хендерсон заявил, что его команде нечего терять

Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом пленок Миндича
Футбол | 29.04.2026, 14:27
Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом пленок Миндича
Президент Полесья Геннадий Буткевич стал фигурантом пленок Миндича
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Комментарии 11
Є журналіст Циганик, інсайдер журналіст Ігор Бурбас, експерт Леоненко.
Тепер з'явився ще й прогнозист Маркевич.
"Нестримні 5" прямо якісь
Мирон уже начал подлизываться к своему спонсору основному в сборной Украины (из Лондона). Даже ежик признает, что шлюхтер в первом матче может рассчитывать только на ничью. Максимум
London is a capital of Great Britain. That's all folks. 
Так в ким грав в Європі Шахтар - АЗ, Лех, Легія, Брідаблік, Хамрунспор, Рієка... З ким грає Крістал Пелес - Мансіті, МЮ, Ліверпуль, Челсі, Арсенал. Для них єврокубок це легка прогулянка проти АПЛ. Щось мені здається тут бразильці не допоможуть, це не Кудрівка.
ПСЖ чи Баварія в лізі конференцій??? От це ідея б була. можна було і не починати турнір. А Челсі звичайно був,, ще минулого року. От він був беззаперечний фаворит.
It will ne menshe 0:6 
Популярные новости
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 42
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 19
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 35
Футбол
