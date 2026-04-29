  4. Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
29 апреля 2026, 15:47
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду

Завтра, 30 апреля в Кракове состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций «Шахтер» – «Кристал Пэлас». На что в этом поединке может рассчитывать команда Арды Турана в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Для «горняков», это можно сказать, будет финал, – сказал Сабо. – Все-таки не каждый день украинские команды доходят до полуфинала еврокубков, тем более, когда в стране идет война и все домашние матчи приходится проводит вне родных стен.

«Кристал Пэлас» – опасная команда. Да, в начале года у них был спад, и они опустились в турнирной таблице своего чемпионата, тем не менее, состав у англичан силен и это прочувствуют на себе игроки «Шахтера». В целом, для меня фаворит «Кристал Пэлас», даже, несмотря на то, что команда сейчас идет на 13-м месте в АПЛ.

Что касается прогноза, то могу сказать, что обе команды умеют атаковать, поэтому я уверен, что голы в этом поединке будут. Я поставлю на – 1:1, однако многое может поменяться, если кто-то из соперников отличиться в дебюте поединка, тогда может быть забито и больше мячей.

По теме:
Одна фамилия. Шапаренко назвал самого сложного соперника в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Шахтер – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Динамо останется без двух игроков сборной Украины перед матчем с Шахтером
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
ВИДЕО. Реакция Компани и Энрике после безумного матча Лиги Чемпионов
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Главное, чтоб сыграли на максимуме. А мы всегда верим в Шахтёр🧡🖤
болільникам динамо завжди цікаво, що там в Шахтаря
Цікаво, якщо КП в першому таймі виграє 3:0, а в другому таймі Шахтар забʼє 3-4 голи, то Йожич Йоживочич також скаже що це дог? Чи 0 чко жим жим?
ОФИЦИАЛЬНО. Джошуа и Фьюри подписали контракт на мега-бой
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Костюк уверенно одолела американку и вышла в 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
