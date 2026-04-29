Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

Завтра, 30 апреля в Кракове состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций «Шахтер» – «Кристал Пэлас». На что в этом поединке может рассчитывать команда Арды Турана в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Для «горняков», это можно сказать, будет финал, – сказал Сабо. – Все-таки не каждый день украинские команды доходят до полуфинала еврокубков, тем более, когда в стране идет война и все домашние матчи приходится проводит вне родных стен.

«Кристал Пэлас» – опасная команда. Да, в начале года у них был спад, и они опустились в турнирной таблице своего чемпионата, тем не менее, состав у англичан силен и это прочувствуют на себе игроки «Шахтера». В целом, для меня фаворит «Кристал Пэлас», даже, несмотря на то, что команда сейчас идет на 13-м месте в АПЛ.

Что касается прогноза, то могу сказать, что обе команды умеют атаковать, поэтому я уверен, что голы в этом поединке будут. Я поставлю на – 1:1, однако многое может поменяться, если кто-то из соперников отличиться в дебюте поединка, тогда может быть забито и больше мячей.