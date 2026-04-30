Дарио СРНА: «Неважно, как мы сыграем эти два матча, мы гордимся командой»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна поделился ожиданиями от матча с «Кристал Пэлас» за минуты до стартового свистка.

– Ровно 17 лет назад «Шахтер» играл свой первый полуфинальный матч в победном сезоне Кубка УЕФА – 2009. Есть ли у вас похожие ощущения, как перед той игрой?

– Есть. Полуфинал – это полуфинал. Поэтому мы уже гордимся командой на сегодняшний день до игры. Неважно, как мы сыграем эти два матча, мы гордимся командой. Мы сделали очень много для украинского футбола и болельщиков «Шахтера», для Украины и украинского народа. Сегодня пацаны должны получать удовольствие, играть за клуб, свои семьи и всю Украину.

– Насколько важным для вас и команды есть этот трофей?

– Он важен, но еще далеко. Каждый трофей – это долгая и тяжелая дорога, поэтому давайте идти шаг за шагом.

– Что станет самым важным в борьбе с «Кристал Пэлас» по пути в финал?

– Мелкие детали, концентрация, вот это будет решать, кто в итоге пройдет в финал.

Стартовый свисток в матче «Шахтер» – «Кристал Пэлас» прозвучит в 22:00.