  4. В Шахтере обратились к Мудрику после отстранения вингера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о своем разговоре с вингером сборной Украины Михаилом Мудриком, который обвиняется в употрблении запрещенных веществ:

– Какой совет вы дали Мудрику, узнав о допинговом скандале?

– Миша, надо пройти через это. Это крест, который ты должен нести с собой всю жизнь. Бейся до конца, бейся за свою честность, справедливость, и тебе боженька вернет все потом на поле, – сказал Срна.

Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В прошлом сезоне украинский вингер провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять асистов.

Последний официальный поединок украинец сыграл в ноябре 2024 года против немецкого «Хайденхайма» в Лиге конференций (2:0).

По теме:
Спаслись от поражения. Феникс-Мариуполь сыграл вничью с Металлистом
Вест Хэм – Эвертон. Миколенко – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фламенго выкупил часть прав на игрока, который интересен Шахтеру
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Бокс | 25 апреля 2026, 04:02 0
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе

На ринге могут встретиться Иноуэ и Родригес

Стало известно, почему английский клуб намерен подписать Матвея Пономаренко
Футбол | 25 апреля 2026, 11:57 5
Стало известно, почему английский клуб намерен подписать Матвея Пономаренко
Стало известно, почему английский клуб намерен подписать Матвея Пономаренко

«Брентфорд» считает, что украинский форвард сможет заменить бразильца Игора Тиаго

Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Футбол | 25.04.2026, 09:25
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Футбол | 25.04.2026, 08:31
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Чемпионат U-19. Шахтер выиграл и сохранил +6 от Динамо, скоро матч лидеров
Футбол | 25.04.2026, 16:13
Чемпионат U-19. Шахтер выиграл и сохранил +6 от Динамо, скоро матч лидеров
Чемпионат U-19. Шахтер выиграл и сохранил +6 от Динамо, скоро матч лидеров
Популярные новости
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 15
Футбол
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
Пономаренко хочет купить лондонский клуб. Там играет знаменитый украинец
24.04.2026, 07:55 21
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 28
Теннис
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
Лидер рейтинга супертяжей будет дисквалифицирован на долгие годы
24.04.2026, 00:07 7
Бокс
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
Стало известно, кто в Украине покажет бой Александра Усика и Рико Верховена
24.04.2026, 12:51 5
Бокс
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
Ротань попросил Буткевича подписать в Полесье вратаря украинской сборной
24.04.2026, 11:11 5
Футбол
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
Ярмоленко нашел себе замену в Динамо. Трансфер футболиста сборной Украины
24.04.2026, 07:31 13
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
БЕЛЛЬЮ: «В мире есть только один боксер, который создаст проблемы Усику»
23.04.2026, 23:27
Бокс
