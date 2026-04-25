В Шахтере обратились к Мудрику после отстранения вингера сборной Украины
Спортивный директор донецкого клуба Дарио Срна рассказал о своем разговоре с футболистом
Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о своем разговоре с вингером сборной Украины Михаилом Мудриком, который обвиняется в употрблении запрещенных веществ:
– Какой совет вы дали Мудрику, узнав о допинговом скандале?
– Миша, надо пройти через это. Это крест, который ты должен нести с собой всю жизнь. Бейся до конца, бейся за свою честность, справедливость, и тебе боженька вернет все потом на поле, – сказал Срна.
Мудрик перебрался в чемпионат Англии в январе 2023 года из донецкого «Шахтера» за 70 млн евро. В прошлом сезоне украинский вингер провел 15 матчей, в которых забил три гола и отдал пять асистов.
Последний официальный поединок украинец сыграл в ноябре 2024 года против немецкого «Хайденхайма» в Лиге конференций (2:0).
