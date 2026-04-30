ФОТО. Ахметов решил посетить матч между Шахтером и Кристал Пэлас

Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов посетит матч своей команды в первой полуфинальной игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Бартош Карч.

По информации источника, 59-летний футбольный функционер посетит второй поединок своей команды в Лиге конференций в этом сезоне. Первый матч при его присутствии на стадионе завершился разгромной победой со счетом 3:0 над АЗ в четвертьфинале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Сильнейшую команду в финале ожидает встреча с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».

Getty Images/Global Images Ukraine.