ФОТО. Ахметов решил посетить матч между Шахтером и Кристал Пэлас
Президент «горняков» посещает второй матч своей команды в Лиге конференций в этом сезоне
Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов посетит матч своей команды в первой полуфинальной игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Бартош Карч.
По информации источника, 59-летний футбольный функционер посетит второй поединок своей команды в Лиге конференций в этом сезоне. Первый матч при его присутствии на стадионе завершился разгромной победой со счетом 3:0 над АЗ в четвертьфинале.
Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Сильнейшую команду в финале ожидает встреча с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ
Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника