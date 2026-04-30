Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Лига конференций
30 апреля 2026, 20:50 | Обновлено 30 апреля 2026, 21:02
1043
5

Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас

Первый полуфинал Лиги конференций стартует уже в 22:00 по киевскому времени

30 апреля 2026, 20:50 | Обновлено 30 апреля 2026, 21:02
1043
5 Comments
Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Коллаж Sport.ua

Тренеры «Шахтера» Арда Туран и «Кристал Пелас» Оливер Гласнер определились со стартовыми составами на первый полуфинал Лиги конференций.

Матч примет стадион имени Хенриха Реймана в польском городе Краков. Сnартовый свисnок прозвучит в 22:00 по киевском времени.

Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Сильнейшую команду в финале ожидает встреча с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».

Шахтер: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас, Очеретько, Эгиналду, Марлон Гомес, Педриньйо, Алиссон Сантана, Кауан Элиас

Кристал Пэлас: Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пина, Матета, Сарр

Стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас:

Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Марлон Гомес і Педріньйо дуже несподівано. Фактично обидва одразу з корабля на бал. Але це дуже добре! Я хотів бачити їх і Туран виставив на сьогоднішній день найкращий склад.
Ответить
+4
Три англійці грають у складі Кристал Пелесу. А хтось там щось гнав на Шахтар що у нас мало українців
Ответить
+2
Your KIRDYK is blizko uzhe
Ответить
0
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем