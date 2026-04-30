Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Кристал Пэлас

Тренеры «Шахтера» Арда Туран и «Кристал Пелас» Оливер Гласнер определились со стартовыми составами на первый полуфинал Лиги конференций.

Матч примет стадион имени Хенриха Реймана в польском городе Краков. Сnартовый свисnок прозвучит в 22:00 по киевском времени.

Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Сильнейшую команду в финале ожидает встреча с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».

Шахтер: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондар, Винисиус Тобиас, Очеретько, Эгиналду, Марлон Гомес, Педриньйо, Алиссон Сантана, Кауан Элиас

Кристал Пэлас: Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пина, Матета, Сарр

