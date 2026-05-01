  4. Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
01 мая 2026, 23:02
2133
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика

Саймон Джордан ожидает возвращения украинца в конце 2026 года

01 мая 2026, 23:02 |
2133
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию от футбола.

Сейчас украинский футболист пытается оправдаться, подав иск в Спортивный арбитражный суд.

Известный британский журналист Саймон Джордан верит, что такой шаг поможет украинцу. Джордан считает, что после рассмотрения дела Михаил получит смягчающий приговор и вернется в футбол в конце 2026 года.

Ранее сообщалось, что Михаил на момент отстранения продолжал получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Саймон Джордан Спортивный арбитражный суд (CAS) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси дисквалификация
Дмитрий Олийченко Источник: talkSPORT
Мишка всё будет ол райт! Судебный арбитражный суд самый справедливый суд в мире!
