Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию от футбола.

Сейчас украинский футболист пытается оправдаться, подав иск в Спортивный арбитражный суд.

Известный британский журналист Саймон Джордан верит, что такой шаг поможет украинцу. Джордан считает, что после рассмотрения дела Михаил получит смягчающий приговор и вернется в футбол в конце 2026 года.

Ранее сообщалось, что Михаил на момент отстранения продолжал получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.