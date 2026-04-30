  4. Костюк после выхода в полуфинал WTA 1000 в Мадриде установила два рекорда
30 апреля 2026, 20:21 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) установила два интересных рекорда после выхода в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

29 апреля в четвертьфинале украинка одолела Линду Носкову со счетом 7:6 (7:1), 6:0. За матч Марта выиграла 28 очков на приеме второй подачи Линды из 34 (82.3%).

Показатель в 82.3% на приеме второй подачи – лучший показатель в этом сезоне на турнирах WTA 1000 (одиночный разряд).

На пути к полуфиналу Мадрида Марта не отдала ни одного сета (победы со счетом 2:0 над Юлией Путинцевой, Джессикой Пегулой, Кэти Макнелли и Линдой Носковой).

Если учитывать и мужкую сетку, Костюк – единственная, кто не проиграла ни одной партии в Мадриде по пути к полуфиналу.

30 апреля Марта сыграет против Анастасии Потаповой в 1/2 финала WTA 1000 в Мадриде. Встреча начнется не ранее 22:30 по Киеву.

