РОТАНЬ – о 5:6 в матче Динамо: «Наш чемпионат недалеко ушел от ЛЧ»

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань отметил топ-уровень команд в полуфинале Лиги чемпионов.

– Поделитесь впечатлениями от поединка «ПСЖ» – «Бавария».

– Это класснющий матч. Думаю, для болельщиков какой-то кайф, но у тренеров обеих команд очень много вопросов к обороне. Это по сути финал Лиги чемпионов, это сильнейшие команды, которые играют. Мне очень понравилось.

– Счет 5:4 – это столь большие проблемы с обороной или классная атака?

– 100% есть проблемы с обороной. В атаке обеих команд очень классные футболисты. У них очень высокое индивидуальное мастерство, и они делают разницу при игре один в один. Когда проходишь один в один, у тебя всегда появляется преимущество. С таким мастерством очень легко забивать.

– Какой гол вам больше всего понравился?

– Мне гол Кварацхелии очень понравился, как он выполнил этот удар. Нужно говорить о том, что сам матч доставил очень большое удовольствие. Кайфонул от просмотра этого матча.

– А мы удивлялись счету 5:6 в матче «Динамо»?

– Наш чемпионат недалеко ушел (смеется).

В следующем матче «Полесье» в воскресенье сыграет против «Металлиста 1925».