Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Он не будет помогать Маркевичу в сборной
Тренер «Полесье» Руслан Ротань не будет работать в сборной Украины вместе с Мироном Маркевичем, о чем сообщалось ранее.
Главный редактор IA «Центр новостей» Ольга Витак, которая ранее сообщала о возможном назначении Мирона Маркевича на должность главного тренера сборной, уточнила ситуацию относительно его потенциального штаба.
По ее словам, информация о приглашении Руслана Ротаня в тренерский штаб не соответствует действительности. Сейчас Ротань полностью сосредоточен на работе в «Полесье», где у него есть контракт и конкретная задача от руководства — вывести команду в еврокубки.
