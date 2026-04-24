Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины

Тренер «Полесье» Руслан Ротань не будет работать в сборной Украины вместе с Мироном Маркевичем, о чем сообщалось ранее.

Главный редактор IA «Центр новостей» Ольга Витак, которая ранее сообщала о возможном назначении Мирона Маркевича на должность главного тренера сборной, уточнила ситуацию относительно его потенциального штаба.

По ее словам, информация о приглашении Руслана Ротаня в тренерский штаб не соответствует действительности. Сейчас Ротань полностью сосредоточен на работе в «Полесье», где у него есть контракт и конкретная задача от руководства — вывести команду в еврокубки.