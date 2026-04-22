  4. Топ-тренер УПЛ будет работать в сборной Украины после увольнения Ребров
22 апреля 2026, 20:48 | Обновлено 22 апреля 2026, 21:06
1710
2

Топ-тренер УПЛ будет работать в сборной Украины после увольнения Ребров

Руслан Ротань будет помогать команде в июньских матчах

22 апреля 2026, 20:48 | Обновлено 22 апреля 2026, 21:06
1710
2 Comments
Топ-тренер УПЛ будет работать в сборной Украины после увольнения Ребров
УАФ. Руслан Ротань

Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины по футболу.

Сообщается, что одним из кандидатов на замену Реброву может стать Мирон Маркевич. Кроме того, во время июньского сбора Мирону Богдановичу должен помогать Руслан Ротань, который сейчас работает с ФК «Полесье».

Ротань ранее возглавлял молодежную сборную Украины и олимпийскую команду, с которой выступал на Играх-2024.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды:

По теме:
Сборная Украины до осени проведет один матч, известен соперник
Ребров остается работать в УАФ. Известна его должность
ОФИЦИАЛЬНО. Челси уволил тренера после пяти поражений в Премьер-лиге
Дмитрий Олийченко Источник: Inside UPL
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Футбол | 22 апреля 2026, 19:47 9
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»
Эксперт: «Это самая большая ошибка УАФ по поводу Реброва»

Должность тренера Ребров покинул

Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Футбол | 22 апреля 2026, 14:51 20
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины
Кварцяный выбрал двух кандидатов на пост наставника сборной Украины

Авторитетный специалист считает, что национальную команду должен возглавить отечественный специалист

ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Бокс | 22.04.2026, 07:22
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
ВЕРХОВЕН: «Конечно, это правда насчет Усика. Когда мне было 16 лет, я...»
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Теннис | 22.04.2026, 16:19
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
Безумный тай-брейк. Снигур в Мадриде дожала Касаткину и вышла на Свентек
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
Бокс | 22.04.2026, 08:29
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
У Усика возникли проблемы со здоровьем перед самым сложным боем в карьере
не подобається це, може не правий,
та це знов якась х..ня...
і вже таке було.
Нахіба ті гібриди 
Популярные новости
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
Буковина – Динамо – 0:3. Первый финалист. Видео голов и обзор матча
21.04.2026, 22:06 5
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вернул себе лидерство в чемпионате
21.04.2026, 06:23 27
Футбол
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
Александр УСИК: «Мои планы остаются прежними, но я откажусь от этого боя»
21.04.2026, 09:28
Бокс
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
Известный боксер: «Усик находится на своей планете. Ему плевать»
21.04.2026, 05:55
Бокс
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
Определен потенциальный соперник Ронни О'Салливана во втором раунде
20.04.2026, 22:59 1
Снукер
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
Йожеф Сабо дал оценку полуфинальному матчу Кубка Украины Буковина – Динамо
21.04.2026, 20:49 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. В УАФ определились с будущим Реброва
22.04.2026, 11:06 120
Футбол
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
Известный тренер отказался возглавить сборную Украины
21.04.2026, 08:10 5
Футбол
