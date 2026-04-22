Топ-тренер УПЛ будет работать в сборной Украины после увольнения Ребров

Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины по футболу.

Сообщается, что одним из кандидатов на замену Реброву может стать Мирон Маркевич. Кроме того, во время июньского сбора Мирону Богдановичу должен помогать Руслан Ротань, который сейчас работает с ФК «Полесье».

Ротань ранее возглавлял молодежную сборную Украины и олимпийскую команду, с которой выступал на Играх-2024.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с поста наставника национальной команды: