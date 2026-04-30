Ноттингем Форест
30.04.2026 22:00
Астон Вилла
30 апреля 2026, 19:17
Ноттингем Форест – Астон Вилла. Прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы

Встреча состоится 30 апреля и начнется 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

30 апреля в первом полуфинальном матче Лиги Европы, состоится английское дерби Ноттингем Форест и Астон Вилла. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

«Лесники» проводят необычный сезон, ведь они играют на два фронта, что тяжело для английских клубов. Хоть Ноттингем в своей истории дважды выигрывал Лигу чемпионов, выход в полуфинал Лиги Европы для клуба солидный результат. Увлеченность еврокубками повлияла на внутреннюю арену, где жесткая конкуренция, поэтому приходится вести борьбу за выживание.

Команда идет на 16-м месте в АПЛ, отрыв от зоны вылета составляет 5 очков, за четыре тура до конца чемпионата. Шансы сохранить прописку высокие, но ничего еще не гарантировано. В последнем туре «лесники» неожиданно разгромили на выезде Сандерленд – 5:0, чем продолжили серию без поражений в чемпионате до шести матчей. Сразу десять игроков не будут доступны тренеру на эту встречу.

Бирмингемцы тоже выигрывали Лигу чемпионов, хоть сделали это всего раз. В Лиге Европы клуб выглядит уверенно, борьбы за трофей от них ожидали. Конечно, все говорят о факторе Эмери, главный тренер выигрывал Лигу Европы четыре раза, в трех случаях он руководил Севильей, а в одном Вильярреалом.

Что касается чемпионата Астон Вилла идет пятой, отставая от четвертого Ливерпуля по дополнительным показателям. Уже точно известно, что пятая строчка в АПЛ тоже дает путевку в Лигу чемпионов, а вот отрыв от шестого места составляет целых 8 очков. В последнем туре клуб уступил на выезде Фулхэму – 0:1, предстоящую встречу пропустят пятеро футболистов.

Команды уже пересекались дважды в текущем сезоне, матчи проходили в рамках АПЛ, дома Астон Вилла выиграла 3:1, а в гостях сыграла 1:1. Стоит обратить внимание на тот факт, что в последних пяти очных встречах произошел обмен голами.

Оба клуба имеют великую историю, но еврокубки им давно не покорялись. Букмекеры не видят фаворита в первом матче, Астон Вилла считается чуть сильнее, но здесь это нивелируется фактором своего поля с боку «лесников».

Оба клуба имеют великую историю, но еврокубки им давно не покорялись. Букмекеры не видят фаворита в первом матче, Астон Вилла считается чуть сильнее, но здесь это нивелируется фактором своего поля с боку «лесников».

В такой битве действительно сложно кому-то отдать предпочтение, поэтому я выберу ставку на обмен забитыми мячами за 1,78.

Даниил Агарков
