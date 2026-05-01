30 апреля состоялся первый полуфинальный матч Лиги Европы сезона 2025/26, в котором «Ноттингем Форест» встретился с «Астон Виллой».

Игра прошла в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери точно был расстроен этим поражением – фанаты давно шутят про особую любовь коуча к Лиге Европы.

Ответный матч состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.

Лига Европы 2025/26. 1/2 финала, 1-й матч, 30 апреля

Ноттингем Форест – Астон Вилла – 1:0

Гол: Вуд, 71 (пен.)

Видеообзор