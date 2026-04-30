В первом матче 1/2 финала ЛЕ Ноттингем – Астон Вилла все решил пенальти

Ноттингем Форест
30.04.2026 22:00 – FT 1 : 0
Астон Вилла
30 апреля 2026, 23:53 | Обновлено 01 мая 2026, 00:04
11-метровый Криса Вуда принес лесникам минимальный гандикап в противостоянии

Ноттингем Форест дома переиграл Астон Виллу в первом матче 1/2 финала Лиги Евроры 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Сити Граунд, завершилась со счетом 1:0 в пользу лесников.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 71-й минуте забил Крис Вуд – форвард Ноттингема реализовал пенальти. Рефери указал на точку после проверки VAR – на 67-й левый защитник вилланов Люка Динь сыграл рукой в своей штрафной площади.

Ответная игра между Астон Виллой и Ноттингемом Форест состоится 7 мая (22:00) на Вилла Парк в Бирмингеме.

Победитель противостояния в финале Лиги Европы встретится либо с Брагой, либо с Фрайбургом.

Лига Европы 2025/26. 1/2 финала

Первый матч. 30 апреля

Ноттингем Форест (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0

Гол: Вуд, 71 (пен.)

Комментарии 1
Нотінгем Форест 🔥🔥🔥 
