В первом матче 1/2 финала ЛЕ Ноттингем – Астон Вилла все решил пенальти
11-метровый Криса Вуда принес лесникам минимальный гандикап в противостоянии
Ноттингем Форест дома переиграл Астон Виллу в первом матче 1/2 финала Лиги Евроры 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Сити Граунд, завершилась со счетом 1:0 в пользу лесников.
Единственный гол на 71-й минуте забил Крис Вуд – форвард Ноттингема реализовал пенальти. Рефери указал на точку после проверки VAR – на 67-й левый защитник вилланов Люка Динь сыграл рукой в своей штрафной площади.
Ответная игра между Астон Виллой и Ноттингемом Форест состоится 7 мая (22:00) на Вилла Парк в Бирмингеме.
Победитель противостояния в финале Лиги Европы встретится либо с Брагой, либо с Фрайбургом.
Лига Европы 2025/26. 1/2 финала
Первый матч. 30 апреля
Ноттингем Форест (Англия) – Астон Вилла (Англия) – 1:0
Гол: Вуд, 71 (пен.)
Фото с матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
