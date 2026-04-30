Динамо понесло большую потерю перед матчем с Шахтером

Полузащитник «Динамо» (Киев) Владимир Бражко не сможет помочь команде в ближайших матчах чемпионата.

По информации источника, 24-летний хавбек получил травму еще во время разминки перед игрой с «Кривбассом». У него диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра первой степени – самый легкий тип повреждения, однако восстановление займет около 10 дней.

Таким образом, Бражко практически гарантированно пропустит матчи 27-го и 28-го туров Украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (3 мая) и ЛНЗ (9 мая).

В этой ситуации важным фактором для киевлян станет готовность Николая Михайленко, которого медицинский штаб пытается как можно быстрее вернуть в состав.