  4. Динамо понесло большую потерю перед матчем с Шахтером
Динамо понесло большую потерю перед матчем с Шахтером

Киевлянам не поможет Бражко

ФК Динамо. Владимир Бражко

Полузащитник «Динамо» (Киев) Владимир Бражко не сможет помочь команде в ближайших матчах чемпионата.

По информации источника, 24-летний хавбек получил травму еще во время разминки перед игрой с «Кривбассом». У него диагностировали растяжение мышц задней поверхности бедра первой степени – самый легкий тип повреждения, однако восстановление займет около 10 дней.

Таким образом, Бражко практически гарантированно пропустит матчи 27-го и 28-го туров Украинской Премьер-лиги против «Шахтера» (3 мая) и ЛНЗ (9 мая).

В этой ситуации важным фактором для киевлян станет готовность Николая Михайленко, которого медицинский штаб пытается как можно быстрее вернуть в состав.

По теме:
Бар ЛИН: «Конечно, мы не удовлетворены результатом. Готовы на все 100%»
Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»
Два топ-клуба нацелились на форварда Шахтера. Скауты смотрели его игру
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30 апреля 2026, 09:18 9
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением

«Ребел» получил техническое поражение от «Диназа»

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 09:31 22
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Футбол | 30.04.2026, 10:27
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Футбол | 30.04.2026, 16:55
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Остался последний тур Чемпионшипа. Битва за АПЛ и место в плей-офф
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Теннис | 29.04.2026, 22:59
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
некоторые видные специалисты писали, что причина 5 пропущеных с Кривбасом в отсутвии Бражко, дескать некому было отбирать.
Так вот с Кривбасом Динамо побило рекорд УПЛ по выигранным нейтральным мячам. 80% подборов. Такого не было никогда.
С него толку уже не будет. Нужно было продавать, в прошлом году. Повёлся с блогершой, там уже в голове другие мысли.
Якщо Бражко це велика "потєря", ну тоді в Динамо взагалі все погано.
Це буде капець, для нас,тих хто 
вболівають за тих, які грають за Київ! 
Може я помиляюсь. Я буду цьому тільки радий!
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 6
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 20
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
