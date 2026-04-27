Костюк рассказал о том, что случилось с Бражко

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о хавбеке Владимире Бражко, который пропустил матч УПЛ с «Кривбассом», который завершился победой «синих» со счетом 6:5:

«Во время разминки он почувствовал дискомфорт в задней части бедра. Приедем в Киев, проведём диагностику и выясним, что произошло», – сказал специалист.

В текущем сезоне на счету Ввладимира Бражко 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» потеряло футболиста сборной Украины.