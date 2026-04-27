Костюк рассказал о том, что случилось с Бражко
Хавбек «Динамо» пропустил поединок с «Кривбассом»
Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о хавбеке Владимире Бражко, который пропустил матч УПЛ с «Кривбассом», который завершился победой «синих» со счетом 6:5:
«Во время разминки он почувствовал дискомфорт в задней части бедра. Приедем в Киев, проведём диагностику и выясним, что произошло», – сказал специалист.
В текущем сезоне на счету Ввладимира Бражко 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось о том, что «Динамо» потеряло футболиста сборной Украины.
