Костюк рассказал о том, что случилось с Бражко

Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 18:51
Хавбек «Динамо» пропустил поединок с «Кривбассом»

ФК Динамо. Владимир Бражко

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк высказался о хавбеке Владимире Бражко, который пропустил матч УПЛ с «Кривбассом», который завершился победой «синих» со счетом 6:5:

«Во время разминки он почувствовал дискомфорт в задней части бедра. Приедем в Киев, проведём диагностику и выясним, что произошло», – сказал специалист.

В текущем сезоне на счету Ввладимира Бражко 32 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отличился четырьмя забитыми мячами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» потеряло футболиста сборной Украины.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Игорь Костюк Владимир Бражко травма
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
