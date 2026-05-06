ВОРОНОВ: «Фернандиньо выставил свою футболку на аукцион, чтобы помочь ЗСУ»
Украинский вратарь «Атлетико Паранаэнсе» рассказал, чем ему запомнился Фернандиньо
В бразильском футболе сейчас числится один украинский футболист. Вратарь Максим Воронов выступает за «Атлетико Паранаэнсе». В одной команде с ним был экс-полузащитник «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо.
– Фернандиньо приехал в «Атлетико Паранаэнсе» в то время, когда я уже был немного адаптирован к местным реалиям, – сказал Максим в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Мы часто с ним общались, и об Украине в том числе.
Однажды в тренировочном процессе меня попросили позаниматься с профессионалами. Выхожу на поле, а там Марлос и Фернандиньо. В двусторонке я играл в их команде. Мяч мы практически не теряли (смеется).
Часто просил Фернандиньо, чтобы он потренировал меня ударами с пенальти, из-за штрафной площади. Круто было. Настоящий мастер. Также он свою футболку передавал на аукцион, чтобы потом вырученные деньги пошли на помощь ЗСУ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С известным тренером вообще не связывались
Александр Резниченко сообщил о финальном решении судьбы матча «Александрия» – «Оболонь»