Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВОРОНОВ: «Фернандиньо выставил свою футболку на аукцион, чтобы помочь ЗСУ»
06 мая 2026, 12:40
ВОРОНОВ: «Фернандиньо выставил свою футболку на аукцион, чтобы помочь ЗСУ»

Украинский вратарь «Атлетико Паранаэнсе» рассказал, чем ему запомнился Фернандиньо

06 мая 2026, 12:40
Instagram. Максим Воронов и Фернандиньо

В бразильском футболе сейчас числится один украинский футболист. Вратарь Максим Воронов выступает за «Атлетико Паранаэнсе». В одной команде с ним был экс-полузащитник «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо.

– Фернандиньо приехал в «Атлетико Паранаэнсе» в то время, когда я уже был немного адаптирован к местным реалиям, – сказал Максим в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Мы часто с ним общались, и об Украине в том числе.

Однажды в тренировочном процессе меня попросили позаниматься с профессионалами. Выхожу на поле, а там Марлос и Фернандиньо. В двусторонке я играл в их команде. Мяч мы практически не теряли (смеется).

Часто просил Фернандиньо, чтобы он потренировал меня ударами с пенальти, из-за штрафной площади. Круто было. Настоящий мастер. Также он свою футболку передавал на аукцион, чтобы потом вырученные деньги пошли на помощь ЗСУ.

суркіс: біловар виставив свою футболку на аукціон, але її ніхто купив(
