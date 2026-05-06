ВОРОНОВ: «Фернандиньо выставил свою футболку на аукцион, чтобы помочь ЗСУ»

В бразильском футболе сейчас числится один украинский футболист. Вратарь Максим Воронов выступает за «Атлетико Паранаэнсе». В одной команде с ним был экс-полузащитник «Шахтера» и «Манчестер Сити» Фернандиньо.

– Фернандиньо приехал в «Атлетико Паранаэнсе» в то время, когда я уже был немного адаптирован к местным реалиям, – сказал Максим в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua. – Мы часто с ним общались, и об Украине в том числе.

Однажды в тренировочном процессе меня попросили позаниматься с профессионалами. Выхожу на поле, а там Марлос и Фернандиньо. В двусторонке я играл в их команде. Мяч мы практически не теряли (смеется).

Часто просил Фернандиньо, чтобы он потренировал меня ударами с пенальти, из-за штрафной площади. Круто было. Настоящий мастер. Также он свою футболку передавал на аукцион, чтобы потом вырученные деньги пошли на помощь ЗСУ.