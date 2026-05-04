Олег Саленко назвал главную причину поражения Динамо от Шахтера

В центральном матче 26-го тура УПЛ «Шахтер» в Киеве обыграл «Динамо» (2:1) и этим практически гарантировал себе первое место («горнякам» в оставшихся четырех матчах нужно набрать три очка). А вот динамовцы заметно усложнили себе жизнь в борьбе за пьедестал. Теперь их отставание от «Полесья», которое идет на третьем месте составляет пять очков.

О прошедшем поединке и перспективах «бело-синих» в чемпионате сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал авторитетный в прошлом нападающий Олег Саленко.

– Олег, итоговый счет на табло в матче «Динамо» – «Шахтер» отображает расстановку сил?

– Думаю, да. Киевлян не хватило на весь матч. Когда у «горняков» начали выходить свежие футболисты, это усилило их игру, про «Динамо» я этого сказать не могу.

Много разговоров было о путешествиях команды Арды Турана и их усталости, но это не помешало гостям выглядеть не хуже соперника и победить.

– Почему так?

– Этот вопрос нужно адресовать руководству клуба и главному тренеру, почему команда элементарно не смогла перебегать оппонента. В мое время футболисты «Динамо» всегда славились отличным физическим и функциональным состоянием. И если не получалось обыгрывать соперника по игровым качествам, мы его брали за счет выносливости.

– Что стало основополагающим фактором в победе «Шахтера»?

– В очередной раз приходится констатировать провальную игру «Динамо» в обороне. У киевлян потом были попытки отыграться, но важнее было не пропустить. В первом тайм команда выглядела на порядок лучше, чем после перерыва. Более того, получается, что «Динамо», по большому счету, проиграло экспериментальному составу «Шахтера».

– Этот матч показал, что динамовцы пока не дотягивают до уровня «горняков»?

– Я могу только рассуждать со стороны, поэтому мне кажется, что нужен качественный треугольник в середине поля, а его нет. У «Динамо» пока по-прежнему игры в основном вытягивают ветераны, а они не вечные.

Я уже не раз подчеркивал, что до пьедестала киевляне не дотянут. Единственное спасение – это победа в Кубке Украины, чтобы можно было пропасть в еврокубки.

– Кто для вас был светлым пятном в составе «Динамо»?

– Когда команда проигрывает, то светлых пятен не бывает (улыбается).