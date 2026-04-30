Экс-звезда Динамо: «Говорят, что Шевченко хочет назначить его тренером»

Своими мыслями по поводу нового наставника «сине-желтых» с корреспондентом Sport.ua поделился один из представителей золотого состава киевского «Динамо» 80-х – начала 90-х годов, экс-игрок сборной СССР Олег Кузнецов.

– Кто, по вашему мнению, должен стать у руля нашей сборной – украинец или иностранный специалист?

– Знаете, я об этом даже не думал. Когда такая ситуация возникает, то комментировать ее не очень хочется. От меня ведь ничего не зависит. Могу высказать только свое личное мнение. Я думаю, что, скорее всего, нужно пригласить иностранного тренера. И не Игоря Йовичевича, которого я не считаю именно тем иностранцем, который что-то выдающееся достиг. Если есть возможность платить хорошие деньги качественному и опытному тренеру, это другое дело. Насколько известно, ходят разговоры, что Андрей Шевченко хочет видеть на посту наставника нашей главной команды своего бывшего ассистента итальянца Андреа Мальдеру. На мой взгляд, неуместно быть во главе сборной человеку, никогда не работавшему главным тренером. Но все будет решать Шевченко. Кого он выберет – тот и будет работать в течение следующего цикла или двух.

– Как считаете, замена главного тренера национальной команды Сергея Реброва в нынешней ситуации была необходима?

– Понятно, что слишком много негатива в адрес Реброва было сказано. Он не выполнил задачу, и, видимо, ему нужно было самому уходить в отставку. Впрочем, я не знаю, какая была ситуация. Здесь как: если президент УАФ ставит задачу выйти на чемпионат мира и на это тренеру дается, скажем, три года, то в случае его невыполнения ты должен быть уволен – вот и все. Такова судьба тренера. В данном случае контракт у Реброва завершался через несколько месяцев, поэтому все зависело от УАФ – продолжать его или нет.

