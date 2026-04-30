Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Динамо: «Говорят, что Шевченко хочет назначить его тренером»
Сборная УКРАИНЫ
30 апреля 2026, 15:51
Экс-звезда Динамо: «Говорят, что Шевченко хочет назначить его тренером»

Олег Кузнецов высказался по поводу следующего тренера сборной Украины

УАФ. Олег Кузнецов

Своими мыслями по поводу нового наставника «сине-желтых» с корреспондентом Sport.ua поделился один из представителей золотого состава киевского «Динамо» 80-х – начала 90-х годов, экс-игрок сборной СССР Олег Кузнецов.

– Кто, по вашему мнению, должен стать у руля нашей сборной – украинец или иностранный специалист?

– Знаете, я об этом даже не думал. Когда такая ситуация возникает, то комментировать ее не очень хочется. От меня ведь ничего не зависит. Могу высказать только свое личное мнение. Я думаю, что, скорее всего, нужно пригласить иностранного тренера. И не Игоря Йовичевича, которого я не считаю именно тем иностранцем, который что-то выдающееся достиг. Если есть возможность платить хорошие деньги качественному и опытному тренеру, это другое дело. Насколько известно, ходят разговоры, что Андрей Шевченко хочет видеть на посту наставника нашей главной команды своего бывшего ассистента итальянца Андреа Мальдеру. На мой взгляд, неуместно быть во главе сборной человеку, никогда не работавшему главным тренером. Но все будет решать Шевченко. Кого он выберет – тот и будет работать в течение следующего цикла или двух.

– Как считаете, замена главного тренера национальной команды Сергея Реброва в нынешней ситуации была необходима?

– Понятно, что слишком много негатива в адрес Реброва было сказано. Он не выполнил задачу, и, видимо, ему нужно было самому уходить в отставку. Впрочем, я не знаю, какая была ситуация. Здесь как: если президент УАФ ставит задачу выйти на чемпионат мира и на это тренеру дается, скажем, три года, то в случае его невыполнения ты должен быть уволен – вот и все. Такова судьба тренера. В данном случае контракт у Реброва завершался через несколько месяцев, поэтому все зависело от УАФ – продолжать его или нет.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала второго соперника на летних сборах.

По теме:
Известный продюсер высказался о будущем тренере сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пелас
Экс-игрок сборной Украины сравнил козыри Шахтера и Кристал Пэлас
сборная Украины по футболу инсайд Мнение эксперта Андрей Шевченко Олег Кузнецов (футбол) Андреа Мальдера Игор Йовичевич Сергей Ребров
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Теннис | 29 апреля 2026, 22:37 62
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000 в столице Испании

Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Теннис | 29 апреля 2026, 22:59 3
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде

Марта в четвертьфинале прошла Линду Носкову и далее поборется с Анастасией Потаповой

Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Футбол | 30.04.2026, 13:53
Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Эксперт: «Для Шахтера это будет самый сложный матч сезона»
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Футбол | 30.04.2026, 10:27
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Новый диктатор. Моуриньо – лучший вариант для Реала
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30.04.2026, 07:35
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 101
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем