Феерия Блокса. Прошлогодний чемпион Мадрида проиграл матч 1/4 финала
Александер Блокс обыграл Каспера Рууда в двух сетах
21-летний бельгийский теннисист Александер Блокс (ATP 69) впервые вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Блокс сенсационно обыграл прошлогоднего чемпиона, норвежского теннисиста Каспера Рууда (ATP 15) в двух сетах за 1 час и 35 минут – 6:4, 6:4.
Это была первая очная встреча игроков.
Блокс занимает 35-ю позицию в лайв-рейтинге ATP.
На пути к полуфиналу Александер также обыграл: Кристиана Гарина, Брендона Накашиму, Феликса Оже-Альяссима и Франсиско Черундоло.
Александер стал первым бельгийцем, который одновременно обыграл действующего чемпиона и вышел в первый полуфинал на турнире категории Мастерс.
В полуфинале Блокс сыграет с победителем матча Александр Зверев – Флавио Коболли.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал
Каспер Рууд [12] – Александер Блокс – 4:6, 4:6
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
1 - Since 1990, Alexander Blockx is now the first Belgian to both defeat the defending champion and reach a maiden ATP-level semi-final at an ATP Masters 1000 event. Strong.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/K8KPHYWEmr— OptaAce (@OptaAce) April 30, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер заявил, что готов возглавить команду
Возглавит команду, поссорится с Вини и напомнит остальным как побеждать