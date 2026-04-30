Феерия Блокса. Прошлогодний чемпион Мадрида проиграл матч 1/4 финала

21-летний бельгийский теннисист Александер Блокс (ATP 69) впервые вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Блокс сенсационно обыграл прошлогоднего чемпиона, норвежского теннисиста Каспера Рууда (ATP 15) в двух сетах за 1 час и 35 минут – 6:4, 6:4.

Это была первая очная встреча игроков.

Блокс занимает 35-ю позицию в лайв-рейтинге ATP.

На пути к полуфиналу Александер также обыграл: Кристиана Гарина, Брендона Накашиму, Феликса Оже-Альяссима и Франсиско Черундоло.

Александер стал первым бельгийцем, который одновременно обыграл действующего чемпиона и вышел в первый полуфинал на турнире категории Мастерс.

В полуфинале Блокс сыграет с победителем матча Александр Зверев – Флавио Коболли.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал

Каспер Рууд [12] – Александер Блокс – 4:6, 4:6

