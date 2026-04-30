Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Костюк ответила, пожмет ли руку экс-россиянке Потаповой в Мадриде
30 апреля 2026, 14:40 | Обновлено 30 апреля 2026, 14:51
Костюк ответила, пожмет ли руку экс-россиянке Потаповой в Мадриде

Касаткина вызывает у украинки уважение

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) рассказала о своем отношении к рукопожатиям с российскими спортсменами.

В полуфинале турнира WTA 1000 в Мадриде украинка сыграет с экс-россиянкой Анастасией Потаповой (WTA 56), которая в настоящее время представляет на турнире Австрию. Журналисты спросили ее, возможно ли в таком случае традиционное приветствие, учитывая продолжающуюся агрессивную войну РФ против Украины.

«Единственный человек, которому я жму руку, – это Дарья Касаткина, потому что она не просто сменила паспорт, но и открыто сказала, что не поддерживает войну и т. д. Именно поэтому я и другие девушки решили пожать ей руку – исключительно из уважения», – ответила Костюк.

Марта подчеркнула, что многие из россиян после начала войны сменили гражданство, однако никто открыто не осудил действия страны-агрессора и не поддержал Украину. В связи с этим отношение к этим людям у нее не изменилось.

Матч Костюк – Потапова состоится в четверг, 30 апреля. Начало ожидается не ранее 22:30 по киевскому времени.

Оцените материал
Сообщить об ошибке

Повністю згоден з тобою Марто, удачі тобі сьогодні, прибий ту губошлепку Потапову
