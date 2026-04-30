  4. Экс-арбитр прокомментировал назначенные и отмененный пенальти в Мадриде
30 апреля 2026, 14:12
Экс-арбитр прокомментировал назначенные и отмененный пенальти в Мадриде

По мнению Мирослава Ступара, рефери полуфинального матча с помощью VAR избежал ошибки

30 апреля 2026, 14:12 | Обновлено 30 апреля 2026, 14:13
449
0
Экс-арбитр прокомментировал назначенные и отмененный пенальти в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу судейской бригады в первом полуфинальном поединке «Атлетико» – «Арсенал», завершившемся вничью 1:1.

«В центре внимания футбольного сообщества оказались игровые эпизоды с назначением пенальти. В первом из них рефери Данни Маккели из Нидерландов взял ответственность на себя, указав на 11-метровую отметку после падения лондонца Виктора Дьекереша в борьбе с защитником хозяев Давидом Ганцко.

Мадридцы сравняли счет, когда реализовали пенальти после игры рукой в ​​своей штрафной «канонира» Бени Уайта. Здесь уже не обошлось без подсказки арбитра VAR и видеопросмотра.

А на 78-й минуте Маккели третий раз указал на 11-метровую отметку после падения лондонца Эберечи Эзе, за несогласие с этим решением упомянутый уже Ганцко увидел перед собой желтую карточку. Мне тоже в динамике этого момента показалось, что контакт был. Однако вмешался арбитр VAR, и Маккели после продолжительного пересмотра изменил свой вердикт. Контакт может и был, но как когда-то образно говорил наш известный тренер-острослов Виталий Кварцяный, шнурками, и этого оказалось недостаточно для наказания.

Вот так благодаря системе VAR арбитр избежал ошибки и справедливость возобладала».

Ранее заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился впечатлениями о первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал».

Лига чемпионов Атлетико Мадрид Арсенал Лондон пенальти инсайд Атлетико - Арсенал Мирослав Ступар Данни Маккели Мнение эксперта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко
