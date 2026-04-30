30 апреля 2026, 12:12 | Обновлено 30 апреля 2026, 12:45
МАРКЕВИЧ: «Атлетико и Арсенал сделали ставку на оборону»

Во втором полуфинале ЛЧ команды особо не рисковали

УАФ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» – «Арсенал», который завершился вничью – 1:1:

– В матчах с участием мадридцев не стоит ожидать голеады. Ведь уже на протяжении многих лет подопечные Диего Симеоне делают ставку на игру от обороны и не собираются что-то менять. Да и зачем, когда такой стиль приносит результат.

– А футболисты «Арсенала» были похожи на себя?

– Знаете, в последнее время лондонцам также тяжело даются голы. Возможно, где-то подсели физически, все же «Арсенал» не может похвастаться длинной скамейкой запасных, а сражения сразу на нескольких «фронтах» энергозатратны. К тому же, командная скорость «канониров» далеко не та, которая может расшатать оборонительные стены мадридцев. Вот почему хозяева успевали перестроиться даже тогда, когда лондонцы создавали предпосылки для грозной атаки.

– Но во втором тайме и мадридцы продемонстрировали, что могут действовать в атаке более агрессивно.

– Это можно объяснить тем, что им нужно было отыгрываться. Сказался и талант их тренера как сильного мотиватора. К тому же, безумная поддержка «12-го игрока» подтолкнула хозяев к тому, чтобы прибавить в темпе. В конце концов, добавляло им смелости и то, что в рядах гостей не было быстроногих исполнителей, которые могли бы вырваться на свободное пространство и в одиночку, как говорится, сделать разницу.

– Считаете, что итог матча справедлив?

– Думаю, что да. В конце концов, соперники особо и не рисковали, не забывая, что впереди еще ответный матч.

– Тогда уточните, какие еще неиспользованные резервы могут пригодиться соперникам на следующей неделе в Лондоне?

– Вряд ли стоит ждать какого-то другого сценария в ответном матче. Команды будут пытаться извлечь выгоду благодаря своим «козырям». Мадридцы с помощью слаженности в обороне, домашней подготовки при розыгрыше стандартных положений, умения в нужный момент сбивать темп. Лондонцы будут стараться найти бреши в плотной обороне гостей благодаря четко отработанным «стенкам» и бомбардирскому мастерству своего нападающего Виктора Дьокереша. Но я не удивлюсь, если исход противостояния в Лондоне решит один забитый мяч.

