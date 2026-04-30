Цвайер в седьмой раз будет обслуживать матч украинской команды в еврокубках

Первый полуфинальный матч Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас обслужит судейская бригада во главе с немцем Феликсом Цвайером.

Это будет 7-й поединок в еврокубках с участием украинских команд, на котором будет работать немец.

Ранее этот арбитр обслуживал 3 поединка Шахтера в Лиге чемпионов, 2 – Динамо в Лиге чемпионов, 1 – Днепр в Лиге Европы.

В этих матчах только дважды побеждала украинская команда (оба раза – Шахтер), трижды – соперники украинских команд, еще однин раз была зафиксирована ничья.

Матчи в еврокубках с участием украинских команд, которые обслуживавал Феликс Цвайер