Цвайер в седьмой раз будет обслуживать матч украинской команды в еврокубках

30 апреля 2026, 10:51
Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Цвайер

Первый полуфинальный матч Лиги конференций между Шахтером и Кристал Пэлас обслужит судейская бригада во главе с немцем Феликсом Цвайером.

Это будет 7-й поединок в еврокубках с участием украинских команд, на котором будет работать немец.

Ранее этот арбитр обслуживал 3 поединка Шахтера в Лиге чемпионов, 2 – Динамо в Лиге чемпионов, 1 – Днепр в Лиге Европы.

В этих матчах только дважды побеждала украинская команда (оба раза – Шахтер), трижды – соперники украинских команд, еще однин раз была зафиксирована ничья.

Матчи в еврокубках с участием украинских команд, которые обслуживавал Феликс Цвайер

  • 2025/26, Лига конференций, Шахтер – Кристал Пэлас
  • 2022/23, Лига чемпионов, Динамо – Бенфика – 0:2, 1 желтая карточка
  • 2019/20, Лига чемпионов, Шахтер – Аталанта – 0:3, 6 желтых карточек, 2 из которых стали красной карточкой
  • 2017/18, Лига чемпионов, Шахтер – Наполи – 2:1, 5 желтых карточек
  • 2016/17, Лига чемпионов, Бешикташ – Динамо – 1:1, 5 желтых карточек
  • 2015/16, Лига чемпионов, Шахтер – Фенербахче – 3:0, 6 желтых карточек, 2 из которых стали красной карточкой
  • 2014/15, Лига Европы, Днепр – Интер – 0:1, 5 желтых карточек, 2 из которых стали красной карточкой
Сергей Турчак
