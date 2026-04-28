УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на матч Шахтера и Кристал Пэлас
Полуфинал Лиги конференций, который состоится 30 апреля, рассудит 44-летний немец Феликс Цвайер
В четверг, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас».
Команды сыграют на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Главным арбитром этого противостояния назначен Феликс Цвайер из Германии. На линиях ему будут помогать соотечественники Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Обязанности четвертого рефери исполнит Свен Яблонски.
За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а его помощником станет Серен Сторкс (оба – из Германии).
В нынешнем сезоне работал на матчах Бундеслиги, Кубка Германии, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, квалификации к ЧМ-2026. За 33 матча показал 144 желтых и семь красных карточек.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Бенфика» и «Порту» одержали победы, «Спортинг» сенсационно оступился в матче с аутсайдером
Сергей Станиславович предложил кандидатуру Йовичевича, но денег не хватило