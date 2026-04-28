Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на матч Шахтера и Кристал Пэлас
Лига конференций
28 апреля 2026, 13:51 |
78
0

УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на матч Шахтера и Кристал Пэлас

Полуфинал Лиги конференций, который состоится 30 апреля, рассудит 44-летний немец Феликс Цвайер

Getty Images/Global Images Ukraine. Феликс Цвайер

В четверг, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас».

Команды сыграют на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главным арбитром этого противостояния назначен Феликс Цвайер из Германии. На линиях ему будут помогать соотечественники Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Обязанности четвертого рефери исполнит Свен Яблонски.

За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а его помощником станет Серен Сторкс (оба – из Германии).

В нынешнем сезоне работал на матчах Бундеслиги, Кубка Германии, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, квалификации к ЧМ-2026. За 33 матча показал 144 желтых и семь красных карточек.

Лига конференций Шахтер Донецк Кристал Пэлас Феликс Цвайер судейские назначения
Николай Тытюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем