УЕФА назначил немецкую бригаду арбитров на матч Шахтера и Кристал Пэлас

В четверг, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас».

Команды сыграют на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове (Польша). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Главным арбитром этого противостояния назначен Феликс Цвайер из Германии. На линиях ему будут помогать соотечественники Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Обязанности четвертого рефери исполнит Свен Яблонски.

За систему VAR будет отвечать Бастиан Данкерт, а его помощником станет Серен Сторкс (оба – из Германии).

В нынешнем сезоне работал на матчах Бундеслиги, Кубка Германии, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, квалификации к ЧМ-2026. За 33 матча показал 144 желтых и семь красных карточек.