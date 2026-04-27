Шахтер получит существенное усиление перед полуфиналом Лиги конференций

В четверг, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и английский «Кристал Пэлас». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Перед одним из важнейших матчей в сезоне команда Арды Турана получит солидное усиление – в строй вернется первый номер «горняков», голкипер Дмитрий Ризнык.

Украинский вратарь пропустил игру 25-го тура чемпионата против «Кудровки» (3:1) из-за повреждения, а также не принимал участия в последних тренировках донецкой команды.

Ожидается, что Ризнык сможет вернуться в стартовый состав в противостоянии с представителем Английской Премьер-лиги. Матч пройдет на Городском стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове.

В нынешнем сезоне Ризнык провел 37 игр, в которых пропустил 26 мячей и 21 раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.