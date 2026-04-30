Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
30 апреля 2026, 10:56 | Обновлено 30 апреля 2026, 11:09
Легенда Динамо удивил прогнозом на матч Шахтер – Кристал Пэлас

Сергей Балтача назвал главную проблему «горняков»

ФК Динамо Киев. Сергей Балтача

Легенда киевского «Динамо» Сергей Балтача поделился своими ожиданиями от первого матча «Шахтера» против «Кристал Пэлас», которые встретятся в полуфинале Лиги конференций.

«Да, игра пройдет в Кракове, но это всё-таки не Киев и не Донецк. Когда мы играли за «Динамо» на переполненном Республиканском стадионе, поддержка трибун — это была уже половина успеха.

А в Варшаве поле будет фактически нейтральным как для «Шахтера», так и для англичан. Поэтому моя «чуйка» подсказывает, что лондонская команда одержит минимальную победу. Но это будет очень интересное противостояние. Я буду болеть за украинскую команду и надеюсь, что именно она пробьется в финал», — сказал Балтача.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» запланирован на четверг, 30 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на четверг, 7 мая.

Олег Вахоцкий Источник: BLIK
