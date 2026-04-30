Сабо назвал точный счет матча Шахтера с Кристал Пэлас

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас».

Матч состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Специалист отметил атакующую мощь обеих команд.

«Я уверен, что голы в этом поединке будут. Я поставлю на – 1:1», – сказал он, добавив, что по ходу матча многое может измениться.

Забитых мячей будет больше, если кто-то забьет в начале встречи, считает Сабо.