Лига конференций30 апреля 2026, 10:24 |
Сабо назвал точный счет матча Шахтера с Кристал Пэлас
Тренер считает, что обе команды забьют
30 апреля 2026, 10:24 |
1230
Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас».
Матч состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Специалист отметил атакующую мощь обеих команд.
«Я уверен, что голы в этом поединке будут. Я поставлю на – 1:1», – сказал он, добавив, что по ходу матча многое может измениться.
Забитых мячей будет больше, если кто-то забьет в начале встречи, считает Сабо.
Комментарии 2
Я прогнозую 2:2 ,побачимо хто з нас експерт
Который раз этот прогноз уже на сайте?
