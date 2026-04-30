  4. Сабо назвал точный счет матча Шахтера с Кристал Пэлас
30 апреля 2026, 10:24 |
Сабо назвал точный счет матча Шахтера с Кристал Пэлас

Тренер считает, что обе команды забьют

Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо оценил шансы донецкого «Шахтера» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас».

Матч состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Специалист отметил атакующую мощь обеих команд.

«Я уверен, что голы в этом поединке будут. Я поставлю на – 1:1», – сказал он, добавив, что по ходу матча многое может измениться.

Забитых мячей будет больше, если кто-то забьет в начале встречи, считает Сабо.

Коуч Кристал Пэлас удивил заявлением, оценив уровень УПЛ: «Есть проблема..»
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Легенда Динамо удивил прогнозом на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо Шахтер Донецк Кристал Пэлас Шахтер - Кристал Пэлас Лига конференций
Андрей Плыгун Источник: Meta.ua
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29 апреля 2026, 17:33 101
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок

Вингер Челси дисквалифицирован на 4 года

ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
Футбол | 30 апреля 2026, 09:18 8
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ наказала киевский клуб техническим поражением

«Ребел» получил техническое поражение от «Диназа»

Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Другие виды | 29.04.2026, 12:45
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29.04.2026, 15:47
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 10:55
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Комментарии 2
Я прогнозую 2:2 ,побачимо хто  з нас експерт 
Который раз этот прогноз уже на сайте?
Популярные новости
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
Ребров нашел себе замену для сборной Украины. В УАФ приняли решение
28.04.2026, 09:52 43
Футбол
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
29.04.2026, 00:34 3
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 9
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
