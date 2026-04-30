Полузащитник Атлетико Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Это аукнется нам…»

Лига чемпионов
30 апреля 2026, 07:48
Маркос Льоренте указал на недочеты в игре своей команды

Instagram. Маркос Льоренте

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Маркос Льоренте дал комментарий после ничьей с «Арсеналом» (1:1).

Хавбек заявил, что исход противостояния остается открытым: «Безусловно. В первом тайме доминировал «Арсенал», а во втором – мы. Нам нужно развить этот успех во втором матче. Нам было трудно отбирать мяч, и мы торопились в последней трети поля. Это аукнется нам, потому что мы не создаем много моментов и не смогли реализовать те, которые у нас были. Во втором тайме мы улучшили свою игру, и это то, что мы вынесем из этого матча».

Льоренте добавил: «Нам нужно повысить интенсивность и стремиться создавать больше ситуаций один в один в последней трети поля – именно это позволяет нам оставаться в игре».

Ответный матч пройдет во вторник.

По теме:
ДИ КАНИО: «ПСЖ и Бавария выглядели, как Годзилла и Кинг-Конг»
ВИДЕО. Уайт прошелся по гербу Атлетико, оба Симеоне сразу вмешались
ГРИЗМАНН: «Во втором матче будет отличный поединок»
Маркос Льоренте Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Атлетико - Арсенал Лига чемпионов
Руслан Полищук Источник: УЕФА
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Футбол | 30 апреля 2026, 00:59 17
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»

Тренер подтвердил главную задачу на турнир

Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Теннис | 29 апреля 2026, 22:37 61
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!

Марта в двух сетах одолела Линду Носкову в матче 1/4 финала WTA 1000 в столице Испании

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбол | 29.04.2026, 17:33
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29.04.2026, 15:47
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Футбол | 30.04.2026, 08:02
Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Флик решил выгнать из Барселоны трех игроков. Имена – удивят
Популярные новости
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 9
Футбол
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 2
Другие виды
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 4
Футбол
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
29.04.2026, 07:16
Футбол
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
