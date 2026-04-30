Полузащитник Атлетико Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Это аукнется нам…»

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Маркос Льоренте дал комментарий после ничьей с «Арсеналом» (1:1).

Хавбек заявил, что исход противостояния остается открытым: «Безусловно. В первом тайме доминировал «Арсенал», а во втором – мы. Нам нужно развить этот успех во втором матче. Нам было трудно отбирать мяч, и мы торопились в последней трети поля. Это аукнется нам, потому что мы не создаем много моментов и не смогли реализовать те, которые у нас были. Во втором тайме мы улучшили свою игру, и это то, что мы вынесем из этого матча».

Льоренте добавил: «Нам нужно повысить интенсивность и стремиться создавать больше ситуаций один в один в последней трети поля – именно это позволяет нам оставаться в игре».

Ответный матч пройдет во вторник.