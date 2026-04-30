Фис одолел чеха. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде

Французский теннисист Артур Фис (ATP 25) вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Фис обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 14) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:3, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 3:2 в пользу француза.

На пути к полуфиналу Артур также одолел: Игнасио Бусе, Эмилио Наву и Томаса Мартина Этчеверри.

Для француза – это первый полуфинал на тысячнике в столице Испании.

Артур оформил 11-ю победу на турнирах серии Мастерс в 2026 году. Больше побед только у Янника Синнера (21) и Александра Зверева (14).

В поединке 1/2 финала Фис сыграет с лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал

Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11] – 6:3, 6:4

11 - Only two players have claimed more ATP Masters 1000 match wins so far in 2026 than Arthur Fils (11) - Alexander Zverev (14), and Fils' next opponent, Jannik Sinner (21). Form.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/6J7yT6AFyw