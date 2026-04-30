  4. Фис одолел чеха. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде
30 апреля 2026, 00:30 | Обновлено 30 апреля 2026, 00:45
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Фис

Французский теннисист Артур Фис (ATP 25) вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Фис обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 14) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:3, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 3:2 в пользу француза.

На пути к полуфиналу Артур также одолел: Игнасио Бусе, Эмилио Наву и Томаса Мартина Этчеверри.

Для француза – это первый полуфинал на тысячнике в столице Испании.

Артур оформил 11-ю победу на турнирах серии Мастерс в 2026 году. Больше побед только у Янника Синнера (21) и Александра Зверева (14).

В поединке 1/2 финала Фис сыграет с лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал

Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11] – 6:3, 6:4

Алина Грушко
