Фис одолел чеха. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Мадриде
Артур обыграл Иржи Легечку в матче 1/4 финала и далее сыграет с Синнером
Французский теннисист Артур Фис (ATP 25) вышел в полуфинал грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Фис обыграл представителя Чехии Иржи Легечку (ATP 14) в двух сетах за 1 час и 15 минут – 6:3, 6:4.
Счет очных встреч игроков – 3:2 в пользу француза.
На пути к полуфиналу Артур также одолел: Игнасио Бусе, Эмилио Наву и Томаса Мартина Этчеверри.
Для француза – это первый полуфинал на тысячнике в столице Испании.
Артур оформил 11-ю победу на турнирах серии Мастерс в 2026 году. Больше побед только у Янника Синнера (21) и Александра Зверева (14).
В поединке 1/2 финала Фис сыграет с лидером мирового рейтинга ATP Янником Синнером.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, четвертьфинал
Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11] – 6:3, 6:4
11 - Only two players have claimed more ATP Masters 1000 match wins so far in 2026 than Arthur Fils (11) - Alexander Zverev (14), and Fils' next opponent, Jannik Sinner (21). Form.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/6J7yT6AFyw— OptaAce (@OptaAce) April 29, 2026
