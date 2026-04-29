Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кристал Пэлас выступил с неожиданным заявлением о Шахтере
Лига конференций
29 апреля 2026, 23:25 |
361
0

Тренер Кристал Пэлас выступил с неожиданным заявлением о Шахтере

Оливер Гласснер сравнил игру «горняков» с «Ливерпулем»

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласснер

Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласснер высказался о «Шахтере» и сравнил игру «горняков» с «Ливерпулем».

«Да, мы все с нетерпением ждем эту игру. Это важный матч, полуфинал против «Шахтера».

Когда в турнире остаются четыре команды, это означает, что остались четыре лучшие команды.

Команда в хорошей форме. Команда настроена на победу. У нас хорошее настроение, отличная атмосфера, и даже после поражения в Ливерпуле мы извлекли много позитива из этой игры.

Стиль игры «Ливерпуля» и «Шахтера» немного похож: «Ливерпуль» играет с фланговыми игроками, такими как Салах и Гакпо, а «Шахтер» играет похожим образом в формации 4-3-3.

Эта игра в Ливерпуле придала нам большую уверенность, и завтра нас ждет важный матч для всех нас и для «Кристал Пэлас».

Мы всегда хотим выигрывать каждый матч, и именно это мы хотим сделать и завтра», – заявил Гласнер

По теме:
Оливер Гласнер Кристал Пэлас Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас
Дмитрий Олийченко Источник: UA-Football
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем