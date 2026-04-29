Тренер Кристал Пэлас выступил с неожиданным заявлением о Шахтере
Оливер Гласснер сравнил игру «горняков» с «Ливерпулем»
Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласснер высказался о «Шахтере» и сравнил игру «горняков» с «Ливерпулем».
«Да, мы все с нетерпением ждем эту игру. Это важный матч, полуфинал против «Шахтера».
Когда в турнире остаются четыре команды, это означает, что остались четыре лучшие команды.
Команда в хорошей форме. Команда настроена на победу. У нас хорошее настроение, отличная атмосфера, и даже после поражения в Ливерпуле мы извлекли много позитива из этой игры.
Стиль игры «Ливерпуля» и «Шахтера» немного похож: «Ливерпуль» играет с фланговыми игроками, такими как Салах и Гакпо, а «Шахтер» играет похожим образом в формации 4-3-3.
Эта игра в Ливерпуле придала нам большую уверенность, и завтра нас ждет важный матч для всех нас и для «Кристал Пэлас».
Мы всегда хотим выигрывать каждый матч, и именно это мы хотим сделать и завтра», – заявил Гласнер
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
