Тренер Кристал Пэлас выступил с неожиданным заявлением о Шахтере

Тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласснер высказался о «Шахтере» и сравнил игру «горняков» с «Ливерпулем».

«Да, мы все с нетерпением ждем эту игру. Это важный матч, полуфинал против «Шахтера».

Когда в турнире остаются четыре команды, это означает, что остались четыре лучшие команды.

Команда в хорошей форме. Команда настроена на победу. У нас хорошее настроение, отличная атмосфера, и даже после поражения в Ливерпуле мы извлекли много позитива из этой игры.

Стиль игры «Ливерпуля» и «Шахтера» немного похож: «Ливерпуль» играет с фланговыми игроками, такими как Салах и Гакпо, а «Шахтер» играет похожим образом в формации 4-3-3.

Эта игра в Ливерпуле придала нам большую уверенность, и завтра нас ждет важный матч для всех нас и для «Кристал Пэлас».

Мы всегда хотим выигрывать каждый матч, и именно это мы хотим сделать и завтра», – заявил Гласнер